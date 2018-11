Vivas no ha visto "nunca nunca nunca" en los ceutíes "rechazo" hacia los migrantes o los MENA

El Gobierno de la Ciudad o al menos su presidente no ve ninguna ola, más o menos grande, de repulsión hacia los MENA, ni en la calle ni en las Redes Sociales. No siente que allá donde se pare el oído o la vista, si surge el tema, brote un exabrupto hacia los menores extranjeros no acompañados, hacia lo que hacen, hacia lo que cuestan... Juan Luis Aróstegui reprochó este miércoles en el Pleno al PP que, a su juicio, no esté combatiendo el fenómeno sino que, al contrario, sume su voz hablando del dinero por el que "nos" salen a otros aullidos y acabe alimentando a la bestia.

Vivas, ofendido y airado, respondió al localista en la Cámara autonómica acusándole hasta de mantener esa postura por votos, se desconoce de qué caladero, y este jueves, veinticuatro horas después de su encontronazo dialéctico, ha insistido en su visión idílica de todos los ceutíes como uno solo, generalización que Aróstegui también rechazó alegando que es consciente de que aquí hay tanto gente maravillosa como "hijos de puta". De estos últimos el líder del PP no conoce o no reconoce.

"Me puse especialmente nervioso y no tanto por las descalificaciones personales que pueda recibir porque creo que van en el sueldo: lo que peor me sentó es que de alguna manera se tratara de transmitir que la sociedad de Ceuta es poco solidaria, poco sensible al drama humano en cualquier manifestación, por eso me reboté, porque creo que no es así, que es todo lo contrario", se ha extendido.

A juicio de Vivas Ceuta es "un ejemplo para el mundo en capacidad de acogida" sin paragón salvo con Melilla porque en ningún otro lado, cree, se vive la presión migratoria de forma igual de "cotidiana" y no ha visto "nunca nunca nunca" manifestaciones "de rechazo o insolidaridad".

"Siempre he visto un comportamiento solidario y aunque esto no se puede traducir en números porque sería una frivolidad, la prueba inequívoca es el esfuerzo económico que la Ciudad hace para atender este fenómeno en una cara muy vulnerable que es la de los menores extranjeros no acompañados", ha añadido.

Además, ha cargado por "ilegítima" contra la "superioridad moral que permite a uno despreciar al otro, que es lo que ayer ocurrió con el señor Aróstegui, que vino a decir que no tenemos corazón, que nos dan igual los menores y que fomentamos el odio". "Ese discurso no es bueno para Ceuta", ha concluido.