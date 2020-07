Vivas insiste en que la celebración de Eid Al Kebir este año "no debería ser un debate político"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha vuelto a lamentar este sábado que la celebración pública de la Pascua del Sacrificio de este año se haya convertido "desafortunadamente" en "asunto de debate y polémica política cuando no lo debería haber sido nunca" y ha repetido en rueda de prensa que "lo más importante es preservar la salud y la vida de las personas: esa es la prioridad y todo lo demás se subordina".

A la espera de conocer qué protocolos podrían facilitar a la comunidad musulmana, en el matadero y nunca en carpas o domicilios, dar muerte a animales el 31 de julio, Vivas ha indicado que "la acción política solo puede dedicarse a cumplir con ese objetivo, velar por la salud y la seguridad, y eso es lo que estamos haciendo".

Desde su punto de vista "esto se debe hacer poniendo las decisiones en quienes entienden cómo debe hacerse, en los servicios técnicos". "No hay debate político: la prioridad es la salud y vida, por lo que el asunto está en manos de los téncicos para evaluar riesgos y establecer medidas cumpliendo la ley", ha insistido.

A juicio del líder del Ejecutivo local, "con independencia de la comunidad que se vea afectada, este es un año distinto en todo el mundo y Ceuta no puede ser una excepción ni puede asumir riesgos añadidos cuando no hay ninguna seguridad hasta que no tengamos vacuna y tratamiento eficaz".

Además, Vivas ha recordado que "si aquí surge un rebrote relevante de la pandemia del coronavirus nuestra capacidad hospitalaria es muy vulnerable, por lo que la responsabilidad está del lado de quienes defienden la salud, la ley y las prescripciones de los facultativos, pero esto no debería haber sido nunca un debate político".