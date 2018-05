Vivas niega cualquier trato de favor a Mahersa: "No tengo culpa de tener cuñado"

“No hay ninguna presunta relación con Mahersa, mi relación es ninguna”, zanjaba el presidente, retando a los socialistas a denunciar el asunto “explícitamente” y con las pruebas necesarias, “porque así yo también tendré de defender a través de los medios que estime adecuados. “Lo que sí todo el mundo sabe y yo no he escondido nunca es que yo tengo un cuñado que se llama Aurelio Puya, que por otra parte es una persona muy conocida en Ceuta porque fue alcalde y además de conocido es mayor de edad y tomó la decisión de participar en una sociedad que se llama Mahersa, yo eso no lo puedo evitar y además creo que no me inhabilita para nada”, alegaba Vivas a preguntas de los medios.

Vivas además recordó que la decisión de dimitir fue de Torrado “, nadie puede estar en un sitio si no quiere estar” y defendió sus méritos en estos años al frente de la Autoridad Portuaria. “El señor Torrado es un apersona que ha ejercido el cargo con absoluta dedicación y sobre todo yo destacaría un talante, una manera de concebir el ejercicio de la gestión y la acción política basada en el diálogo, en el contacto en la actitud constructiva y esta misma decisión lo pone en una situación muy relevante en lo que significa el cariño a una institución”.

El presidente negó además que el nombramiento del sustituto de Torrado Rafael Rodríguez, haya venido impuesto, sino aconsejado por miembros del Ministerio de Fomento sin cargo político en quien dijo tener “plena confianza” y con el visto bueno de la Dirección General de Marina Mercante y del titular de Fomento, Íñigo de la Serna.