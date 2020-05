Vivas ofrece su cabeza si se asfixia a Ceuta para ahogar a su Gobierno

Lo dijo en el último Pleno la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, en plural mayestático, si es por nosotros nos vamos, y lo ha repetido este lunes el presidente en primera persona: si alguien, llámese el Gobierno central, llámese el PSOE, llámese quien tenga capacidad para urdir una moción de censura, está asfixiando a Ceuta para ahogar a su Gobierno en minoría, que lo diga. Que lo diga y él se aparta.

Vivas ha afirmado en rueda de prensa que no le importaría inmolarse políticamente por el bien de la ciudad. "Si Ceuta no recibe el trato que merece porque somos un obstáculo, si lo soy yo, doy un paso al lado para que lo obtenga: el futuro de la ciudad está por encima del lugar que yo pueda ocupar en un momento determinado", ha resumido.

Al ser preguntado si intuye algún tipo de operación política para desestabilizar la Ciudad con el fin de hacerle caer, si percibe que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le trata mal, ha querido ser diplomático: "Habría que preguntarle a él si maltrata a Ceuta por tener un presidente del PP, aunque lo cierto es que el tratamiento a Melilla es el mismo, pero no se está dando un buen trato y si el obstáculo soy yo, dejo de serlo", ha reiterado.

A Vivas no le duelen prenda en asumir que está "pesado" con el tema de los 7,2 millones impagados de 2019 para cofinanciar la desalación de agua y el hecho fronterizo. "Me estoy poniendo pesado, pero mientras no se resuelva lo voy a seguir haciendo porque es de justicia, legítimo e importante, más quizá en lo intangible que en lo tangible porque tiene que ver con el derecho constitucional a la igualdad con independencia del lugar de residencia", ha remarcado.

El presidente ha repasado los otros tres pilares en los qué basa su queja. Primero, en que "si en los Presupuestos del Estado hay ayudas nominativas que no se nos pagan y se dice que es por el criterio de la Intervención, pero al mismo tiempo se aprueban Reales Decretos para hacerlo con otras regiones, una solución que es perfectamente legal y con precedentes...".

Segundo, en que "solo se nos dan garantías de participar en el reparte de los mil millones de gastos sociales del fondo extraordinario anunciado de 16.000, pero no en el de 5.000 de gastos sanitarios o en el de 10.000 de pérdida de ingresos...".

Tercero, en que "llevamos clamando sin respuesta desde hace diez meses, cuando pasamos de 180 a más de 500 tutelados, por el tema de los menores extranjeros no acompañdos...". "Es el 7% del gasto ordinario de la Ciudad sin contar el sector periférico y este es el segundo área con más plantilla tras la Policía Local", ha resaltado.