Vivas pedirá ayuda al Senado ante la “asfixiante presión” de menores migrantes y el bloqueo de Marruecos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, acudirá este jueves a Madrid para participar en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, una sesión que servirá para exponer la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 en Ceuta y en la que, además, planteará la necesidad de recibir ayuda urgente ante el bloqueo de Marruecos, la “presión asfixiante” de menores extranjeros no acompañados que sufre Ceuta y la falta de 7,2 millones de transferencias del Estado correspondientes a 2019 y que la Ciudad aún no ha recibido.

Vivas, según ha adelantado el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, en su comparecencia diaria, reivindicará la “atención que necesita Ceuta para afrontar una crisis (la provocada por el bloque de la frontera de Marruecos) que el Covid-19 no ha hecho sino agravar”. Una crisis económica sin precedentes que se suma a otra igualmente sin precedentes, una Ceuta aislada por la pandemia y por el bloque d la frontera por parte de Marruecos, empeñado en asfixiar la economía de Ceuta aun a riesgo incluso de asfixiar también la economía de las ciudades marroquíes cercanas a Bab Sebta

A ello, Vivas añadirá a estos problemas la “asfixiante presión migratoria en relación a los MENA”, que, asegura, tiene a la ciudad autónoma “desbordada”, por lo que exige que se trate “desde una perspectiva nacional” al tratarse de inmigrantes, no de niños, afirman.

Asimismo, el presidente de la Ciudad reclamará también un plan de reestructuración económica para Ceuta que garantice un modelo económico “sólido y estable” que no dependa de las decisiones de Marruecos. También insistirá Vivas en la necesidad de recibir los 7,2 millones de euros correspondientes a transferencias del Estado de 2019 que aún no han llegado. Transferencias que Ceuta exigirá que se contemplen por Ley para que no estén al albur de decisiones políticas del Gobierno de turno.