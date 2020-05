Vivas pide a España más firmeza ante Marruecos con las repatriaciones de adultos y menores

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha pedido este lunes al Gobierno central que si tan extraordinarias son las relaciones con Marruecos, que de buenas no pueden ser mejores, lo demuestre no limitándose a hacer el papel de pagafantas en las repatriaciones de adultos ("parece que el país vecino dice quiénes, cuándo y cuántos pueden volver") e instando al Reino alauita a cumplir los compromisos sobre el reagrupacimiento de sus menores no acompañados.

Vivas ha querido ser elogioso con el trabajo de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, sin dejar de ser exigente con la Administración General del Estado en su conjunto y ha insistido en que cerrará "de forma ordenada" pero cuanto antes, a ser posible esta semana, tanto 'La Libertad' como 'Santa Amelia' para que ambos polideportivos vuelvan a su uso original.

Sobre los tres episodios de repatriaciones encadenados desde el viernes el presidente ha apuntado que "tengo la percepción de que la delegada se ha empleado a fondo y ha puesto mucho empeño e interés para que fuese un éxito". "Yo creo que sigue vigente, lo espero y lo deseo, pero hasta ahora los resultados no han cubierto las expectativas porque si se habla de 'pasillo humanitario' tendrían pasar primero quienes están en mayor precariedad y vulnerabilidad y del polideportivo solo han sido 28 de 285", ha advertido.

"Tengo la percepción, y esto excede a la voluntad de la delegada, de que es Marruecos quien está marcando las pautas y los tiempos sobre quiénes, cuándo y a qué hora salen. Nuestro Gobierno podría hacer algo más para decir: primero los vulnerables y luego los que lo son menos", ha opinado.

Lo acontecido este fin de semana en el Tarajal, con devoluciones de decenas de ciudadanos del país vecino a Ceuta incluidas, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Ejecutivo local una vez que el confinamiento de esos inmigrantes ya no es legamente posible y habida cuenta de los incidentes "continuos" que se dan el interior de 'La Libertad'.

"Estamos en un ámbito de temas de extranjería, inmigración, frontera y relaciones entre países: en ninguno tenemos capacidades, competencias, medios, recursos o margen de maniobra, así que lo razonable es ponerlo en manos de quien sí los tiene", ha resumido el presidente.

"Si se dice que las relaciones son magníficas..."

Con respecto a los menores también cree que las cosas se pueden hacer de otra forma ante el país vecino: "Si se dice que la relaciones son magníficas con Marruecos, que yo no lo dudo", se ha referido a un cacareo constante del PSOE y el PP cuando pasan por La Moncloa, "que se pida que se facilite la aplicación de los convenios con los que se comprometió al reagrupamiento familiar de sus menores".

"Eso sería lo primero, y si no se puede, que se actúe como en Canarias en 2006 durante la 'crisis de los cayucos', cuando llegaron 800 menores extranjeros no acompañados y la Secretaría de Estado del Gobierno de Zapatero envió 500 a otros territorios, seis a Ceuta; y mientras", ha dado una tercera aternativa, "que se compense a la Ciudad económicamente por un tema de inmigración y hecho fronterizo".

El líder del Ejecutivo local ha recordado que en diez meses la Administración autonómica ha pasado de tutelar a 180 menores a hacer lo mismo con 500 (hasta 600 podría llegar la cifra cuando terminen las pruebas de determinación de edad a los albergados en 'Santa Amelia' que solo comenzarán cuando se desactive el estado de alarma), lo que obliga a la Ciudad a desembolsar "el 7% de todo nuestro gasto corriente".