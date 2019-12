Vivas pide a Sánchez el dinero de los convenios no prorrogados, más policías y ayuda con los MENA

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha mantenido este martes por la tarde una conversación con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien le ha telefoneado en el marco de los contactos que está manteniendo con todos los presidentes autonómicos. El ceutí ha aprovechado la oportunidad para demandar a Sánchez "de manera encarecida" su apoyo para recuperar las ayudas a la producción de agua y gastos relacionados con los flujos fronterizos.

Según le ha transmitido Vivas, para la Ciudad "es absolutamente vital” recibir las subvenciones nominativas relativas a estos conceptos, por importes respectivos de 4 y 3,2 millones de euros, de 2019 y 2020.

Además, el presidente de la Ciudad le ha manifestado la “urgente” necesidad de incrementar las dotaciones de policías y guardias civiles, con el objetivo de atender debidamente, entre otros cometidos, las exigencias derivadas del singular hecho fronterizo.

Por último, "pero no menos importante", Vivas le ha hecho especial hincapié a Sánchez en la "grave situación" que la ciudad está soportando en relación con la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENA). A juicio del Ejecutivo local se trata de un asunto "que solo puede ser abordado de una manera conjunta entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades y ciudades autónomas, al objeto de que la carga esté repartida de manera justa y equitativa. “Ceuta no puede ni debe soportar una carga que por su tamaño y sus condicionantes esté en condiciones de poder asumir”, ha trasladado el presidente.