Vivas pide "unidad" para exigir al Estado "más de 56 millones" por la COVID-19 y otros servicios

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, exigió al Gobierno del PSOE y Podemos en el Senado que "pague lo que debe" y este lunes le ha hecho la cuenta: 56,2 millones de euros. El líder del Ejecutivo local cuenta con hacer entrar en razón al Estado, para lo que ha llamado a la "unidad" de todos los ceutíes, para no tener que poner en marcha unos ajustes de posguerra en las cuentas municipales. O peor aún: "Está en juego Ceuta porque ningún territorio de España está sometido a tantos condicionantes, limitaciones, vulnerabilidad, riesgo, presiones y hostigamiento de un país tercero... En ningún lugar está más justificado el principio constitucional de acudir en socorro de España allí donde esté en peligro”, ha resumido.

Tras su novena en estado de alarma con Pedro Sánchez y el resto de dirigentes autonómicos, Vivas ha dado cuenta en rueda de prensa de la posición mantenida sobre el el reparto de los 16.000 millones que va a repartir el Estado para hacer frente a caídas de ingresos propios (5.000), actuaciones sociales extraordinarias ligadas al impacto de la crisis (1.000 millones) y sufragar los gastos sanitarios realizados.

El 3 de mayo todos aplaudieron la puesta en marcha de esta iniciativa, pero según el líder del Ejecutivo local ni con Pedro Sánchez ni con la ministra de Hacienda, se han disuelto las “inquietudes” generadas en su Gobierno sobre la participación de las ciudades autónomas en esas líneas de apoyo, de las que Ceuta espera obtener unos 35 millones de euros, aunque de momento solo tiene cierta certidumbre sobre poder hacerse con un 0,5% de la línea para ayudas sociales.

“No está justificado que nuestra ciudad o Melilla no participen del fondo sanitario ni del de la caída de ingresos”, ha recordado el presidente que ha trasladado al socialista, ante quien este domingo ha defendido que Ceuta tiene un tributo propio, el IPSI, “cuyo rendimiento está directamente ligado al PIB nacional”. En esa misma sintonía ha encontrado a Canarias y Melilla, cada una gobernada por un partido distinto pero coincidentes en que si la COVID-19 va a causar una caída de alrededor del 10% en ese indicador que se trasladará automáticamente a las transferencias “sería absolutamente injustificado que se nos deje marginados y excluidos”. De momento Vivas calcula que la Ciudad va a perder por ahí 16,2 millones de euros.

“En cuanto al fondo sanitario es verdad que no tenemos competencias asistenciales, pero sí de Salud Pública y no se puede hacer más: el seguimiento diario de contagiados y su entorno, comprar materiales de protección y test, cuidar de las residencias de mayores.... Pero también lo que no debíamos, como asumir el confinamiento de los inmigrantes marroquíes”. “Es evidente el esfuerzo realizado, que en nuestro caso se eleva a 13,2 millones de euros”, ha detallado antes de elevar a unos 30 el total de fondos en juego.

Convenios impagados y menores migrantes solos

Hasta ahí la factura pendiente del Estado con Ceuta, según los cálculos del presidente, que debería saldarse con el fondo extraordinario. Al margen, el Gobierno local va a seguir pugnando “con el mismo tesón” por los 7,2 millones anuales de cofinanciación de la desalación de agua y el impacto del hecho fronterizo que el Estado no pagó por primera vez en 2019. “Son hechos vitales, son prestaciones que ya se han realizado y con otras Autonomías ya se han corregido en situaciones parecidas, por lo que es una cuestión de voluntad política”, ha insistido.

En total, la Ciudad reclama por tanto al Ejecutivo central, una vez incorporado “el enorme gasto que esta ciudad debe realizar en materia de menores no acompañados, valorado en 12,5 millones de euros al año”, más de “56 millones de euros”. “Es una cantidad muy importante, definitiva, casi la cuarta parte del gasto total consolidado de la Ciudad, pero sobre todo es un derecho de los ceutíes que hay que pelear y con el que no podemos darnos por vencidos”, ha remarcado dispuesto a buscar la “unidad” política y social para sostener esa reivindicación.

“Hasta ahora nadie nos ha rebatido con argumentos lo que estamos solicitando”, ha añadido Vivas, que considera que está en juego tanto “la capacidad de esta institución para atender las demandas ciudadanas en servicios y equipamientos” como su disposición para “contribuir al desarrollo económico y social de nuestra ciudad”.