Vivas presenta al PP como "el original" para defender "la Constitución, el patriotismo y la convivencia"

Después de muchos y dimes y diretes un Vivas recién pasado por la peluquería, con "un poco de laca" y un micrófono de última generación ha asumido formal y públicamente este jueves ante Pablo Casado la responsabilidad de liderar al PP en la contienda electoral de mayo, la que se intuye será la del advenimiento institucional de la ultraderecha de VOX.

Lo hace con optimismo: "Este va a ser un buen año para Ceuta, para España, para el PP y para Pablo Casado. Lo que le pase de bueno a él nos pasa a todos y espero que este 2019 tengamos elecciones generales además de autonómicas y que Pablo Casado sea el presidente del Gobierno de España", ha pedido ante un líder nacional a quien no apoyó pero para el que tampoco escatima elogios: "Nos sentimos orgullosos de ti por tus cualidades humanas: cercano, sencillo, amable, audaz, inteligente, con extraordinario amor a España, y porque nos representas sin complejos y cuentas lo que somos y queremos".

Vivas irá a la cita con las urnas "con toda la humildad" per también "con la misma confianza, convencido de que vamos a ganar en mayo, con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho aunque hemos cometido errores y nos quedan asignaturas pendientes".

"Ceuta ha tenido estabilidad y se ha transformado, como se refleja en todos nuestros espacios públicos, en los equipamientos, en las barriadas, en nuestra financiación, en servicios básicos, suministros elementales… Se ha transformado y lo ha hecho el PP, no Vivas, y por eso es el partido de referencia de los ceutíes pero nos queda mucho por hacer y por eso nos presentamos, para dejarnos la piel en beneficio de la estabilidad de Ceuta y el bienestar de los ceutíes con el PP de toda España y con Pablo Casado porque solos no podemos", ha alumbrado el futuro.

Ambos políticos "coinciden" en varias cosas. En que "la frontera de Ceuta, que lo es también de España y Europa, no puede estar como está" y en que "debe parecer lo que es, una de las dos puertas de Europa en África". También en que "deb dejar de ser un problema permanente para convertirse en una fortaleza que con el Puerto sirva de palanca para nuestro desarrollo económico".

Igual sintonía "en que no podemos soportar una carga de inmigrantes adultos y menores que no podamos asumir". "No podemos soportar una carga insoportable de inmigración porque no es solidario ni justo" ha repetido Vivas, que reivindica además "más policías, guardias civiles, sanitarios, maestros, profesores, funcionarios de prisiones…". En suma, "más presencia del Estado en Ceuta".

En su cuenta ha apuntado que hay que "apoyar al tejido productivo" para "no dejar desasistidos a quienes procuran sacar adelante su negocio pendientes de tantas variables" y así poder "dar oportunidades de empleo a nuestros jóvenes para radicar y atraer talento". "Ceuta tiene futuro económico porque tiene factor humano con coraje para salir adelante y el PP tiene que estar con él", ha destacado seguro de que Casado "no va a fallar a Ceuta ni a ningún territorio de España".

"Eres quien está defendiendo con más contundencia, firmeza y convicción la Constitución, la igualdad de todos los españoles, la monarquía parlamentaria y la soberanía nacional… Los pilares del edificio. Si hay personas, la inmensa mayoría, que quieren todo eso, que no llamen a otra puerta. No hace falta. Eso está en el ADN del PP, aquí está el original", ha ofrecido al electorado.



"Patriotismo y convivencia"

En esa línea ha indicado que "el patriotismo y la convivencia" son "los pilares" del "patrimonio inmaterial" de Ceuta y de su partido. "El primero basado en asedios, amenazas, tensiones y presiones que no nos han impedido salir adelante con una capacidad modélica para resistir. Se manifiesta de forma espontánea en el cariño y respeto a nuestros símbolos y a nuestro Ejército. Aquí no nos da ninguna vergüenza decir viva España y tenemos una voluntad inequívoca de defender nuestra inquebrantable españolidad. Esto es el PP", ha zanjado.

Por otro lado ha destacado que "la convivencia aquí es una realidad y una cualidad, una virtud y una necesidad ineliduble de vivir juntos compartiendo. Quien no la quiera no quiere a Ceuta. Por eso es una terrible irresponsabilidad utilizar los sentimientos religiosos para dividir a los ceutíes con la intención de sacar provecho político", ha parecido reprochar a Caballas.

"Esto lo voy a decir claro: quien lo haga no quiere ni a Ceuta ni a España y yo no he estado 18 años para tener que callarme porque an a intentarlo pero no lo van a conseguir porque la defensa de la españolidad y la convivencia son dos principios íntimamente ligados al corazón del PP", ha terminado" antes de desear que "por el bien de España y de Ceuta, ojalá Pablo Casado sea pronto el presidente de todos los españoles".