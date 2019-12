Vivas repite que Sánchez no prorroga los convenios de agua y frontera "por falta de voluntad política"

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, tiene claro que si el Gobierno central en funciones de Pedro Sánchez no ha prorrogado para 2019 los convenios que hasta ahora cofinanciaban los gastos de desalación de agua e impacto del hecho fronterizo por 7,2 millones de euros al año solo ha sido por "falta de voluntad política". "Es legal que el Consejo de Ministros tome un acuerdo en ese sentido porque hay una excepción en la Ley de Subvenciones para atender cuestiones de manifiesto interés público de índole social o económico y además ya se ha hecho", ha subrayado en rueda de prensa.

El líder del Ejecutivo local se lo transmitió directamente a Sánchez el martes por teléfono, pero la respuesta del madrileño no fue más allá de decir que "la cohesión territorial será una prioridad esta legislatura", que "es consciente de los problemas singulares" de Ceuta y que "volveríamos a hablar". "Lo reproduzco literalmente o casi", ha explicado Vivas.

El ceutí aprovechó esa conversación para "poner de manifiesto que en Ceuta es fundamental, cuestión de supervivencia, contar con el apoyo de los poderes públicos del Estado y sobre todo del Gobierno de la Nación para tener unos servicios públicos equiparables a los del resto de España, para perfeccionar nuestro REF y garantizar el desenvolvimiento económico y la creación de empleo, para el buen funcionamiento de la frontera y para la calidad y las condiciones de vida de la población".

Sobre los 7,2 millones, que han llevado al Gobierno autonómico a considerar indisponibles hasta que no se garantice el pago vía Consejo de MInistros varias partidas de gasto como la de la explanada de embolsamiento, el programa de atención en la calle a menores migrantes solos o el programa de gratuidad de libros de texto, Vivas ha recalcado que su abono "se tiene que hacer, se debe hacer y se puede hacer".

"Si no se hace es porque no hay voluntad política, no por argumentos técnicos, porque ha habido una decisión política de no querer hacerlo", ha lamentado antes de calificar de "prudente y responsable" la reacción de su equipo, que ni ha tenido "un comportamiento irracional o fuera de tono" ni ha "subido impuestos o tasas para compensar esos ingresos" en recibos como el del agua, que se hubiera disparado al doble de su importe actual.

"No se reconoce lo que gastamos en la frontera, a través de Servicios Tributarios en el Tarajal II y en la parcela de embolsamiento de vehículos, pero en vez de dejarlo todo hemos dado un margen de tres meses: más buena voluntad es difícil", ha apuntado el presidente, que espera el apoyo "de todos" los grupos políticos para "seguir insistiendo" en que el Consejo de Ministros prorrogue los convenios y garantice el pago correspondiente a 2019 y para que los Presupuestos Generales del Estado de 2020, si los hay, contemplen ambas partidas también. "Es una cuestión que afecta a Ceuta", ha incidido.