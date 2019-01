Vivas: "Sería imperdonable que Gran Vía y Jáudenes no estuvieran terminadas para Semana Santa"

Tragsa tiene tres meses. No hay más. Aun con la experiencia de quien, en cuatro décadas al pie del cañón de la Administración, no ha visto terminar en plazo obras cuyo número "se puede contar con los dedos de una mano", el presidente de la Ciudad ha empeñado este martes su palabra en que la obra de Gran Vía y Jáudenes estará lista como muy tarde el 14 de abril, Domingo de Ramos.

"Sería imperdonable que no fuera así", ha resumido el líder del Ejecutivo local cuando se le ha planteado la expectativa que que tal programación no pudiera cumplirse. Si nada falla, la Carrera Oficial volverá a la Gran Vía, no como en la última edición de la Semana de Pasión, que se reubicó precisamente en Jáudenes.

Para avalar ese compromiso se ha desplazado hasta la ciudad la Dirección de Zona de Tragsa, que la semana pasada empezó a ejecutar los trabajos en Jáudenes, una vía con 50 negocios que dan trabajo a unas 150 personas y una creciente "especialización" hotelera en aumento "notable", según ha referido el presidente.

Vivas ha querido pisar la calle para "pedir disculpas por las molestias" que genera una obra "encesaria y conveniente" para "mejorar la calle en su conjunto, ganar atractivo para la clientela y satisfacer la demanda de ocio". "El adecentamiento funcional permitirá mejorar en accesibilidad y ganar espacio para el peatón en el marco de la reforma que se ejecuta también en la Gran Vía y la Plaza de África y en el conjunto del centro en general desde hace años", ha recordado el presidente.

Para el líder del Ejecutivo local se trata de un "planteamiento filosófico", el de "poner el centro de Ceuta a la altura del de otras ciudades de nuestro tamaño, dimensión y aspiraciones para, por ese camino, potenciar la actividad económica".

El político también ha asegurado que "esta semana" estará terminado el informe que, en el Pleno y a instancias de Caballas, se comprometió a elaborar sobre la mano de obra de Tragsa y en qué medida se beneficia de las obras que ejecuta en la ciudad la población local desempleada.