Vivas volverá a ser el candidato del PP a presidir la Ciudad en 2019 "si el partido quiere"

“Si el partido entiende que yo debo ser el candidato lo seré. Si cree que otra persona debe serlo, estaré a su disposición”. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, volverá a encabezar la candidatura del PP en 2019 salvo sorpresa. No seguirá los pasos de Rajoy y, ahora que podrían pintar bastos y no repetir otra mayoría absoluta tras las que encadena desde 2001, no dará un paso a un lado. Así lo ha asegurado este miércoles en una entrevista concedida al programa 'Punto y aparte' de RTVCE. Si le quieren dirá sí.

Vivas no ha escatimado elogios hacia Rajoy, que a su juicio solo encuentra parangón histórico en quien compararse como presidente del Gobierno de España en Suárez, un líder “fundamental” para consolidar los pilares de la economía de la ciudad. Sobre sus posibles relevos en el PP (Alberto Núñez Feijoo, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal) ha remarcado que los tres son “buenos conocedores de Ceuta” y que cualquiera mantendrá a su partido como “el que defiende la integridad de España y la igualdad entre todos con independencia del lugar de residencia”.

El presidente ceutí también ha aclarado que si el político gallego hubiese dimitido antes de votarse en el Congreso la moción de censura del PSOE no hubiese cambiado “nada” de su resultado final. “No hubo margen de maniobra”, ha advertido Vivas, “y no tenía ninguna utilidad política que hubiese dimitido: no se ha aferrado al cargo para nada y puso los intereses generales de España por encima de todo”. Preguntado por si debería haber elecciones generales cuanto antes, Vivas ha dicho que es “al presidente Sánchez” a quien le corresponde tomar la decisión.

Desde su punto de vista, los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno central del PP son “buenos para España y para Ceuta”, que podría beneficiarse del incremento de la deducción en el IRPF del 50% al 60%, de la ampliación al 75% de las bonificaciones en el transporte marítimo y de las nuevas ventajas fiscales para atraer empresas dedicadas al juego on-line, entre otras medidas.

Vivas no ha querido pronunciarse sobre la figura de quién podría sustituir a Cucurull en la Delegación del Gobierno más allá de contar con que el reemplazo “atienda con la misma sinceridad y dedicación la lealtad institucional que el Gobierno de la Ciudad”. “Si hemos dicho que la mejora de la situación de la frontera depende de tener más y mejores recursos humanos y materiales y del entendimiento y la colaboración de Marruecos, sobre todo, diré lo mismo cuando haya un delegado del Gobierno del PSOE”, ha prometido el presidente, que “no utilizará” esos temas en la controversia partidista.

En relación con si se han tensado sus relaciones, al menos en el plano dialéctico, con grupos de la oposición como Caballas o el MdyC, Vivas ha explicado que “la palabra es fundamental” y que “hay que cuidar las formas” para justificar su rechazo radical a quienes “faltan” al respecto en el Pleno. “Uno puede cometer un día un error en las formas pero si algo puntual, el insulto la descalificación o la ofensa, se convierte en una constante se pierde el valor de la palabra como constructiva”, ha argumentado.

“Responsabilidad” ha pedido a la oposición para no seguir forzando la exigencia de incremento del esfuerzo presupuestario en política social “que pocas Administraciones o ninguna puede igualar en términos per cápita teniendo en cuenta que no somos competentes en materia sanitaria, educativa o de gran parte de Servicios Sociales”.

“No se puede crear la imagen de que podemos cubrir las necesidades de todo el mundo y sería responsable transmitir que la Administración está para ayudar a quienes se ven en una situación difícil pero las personas deben hacer algo para salir adelante más que instalarse en el subsidio”, ha distinguido una vez que, requisito insoslayable, se garantiza “la igualdad de oportunidades, fundamentalmente a través de la Educación”.

Al ser invitado a defender la obra de la Gran Vía, el presidente ha rechazado las críticas y ha recordado que se ejecuta ese proyecto supuestamente “discriminatorio” pero también multitud en la periferia, incluida la pista de atletismo, que ha enumerado con la ayuda de la entrevistadora, Cristina Díaz. “Estamos en una época clarísima de reactivación de la inversión pública tras perder el pulso espectacular que llegamos a alcanzar y hemos salido de la crisis sin cerrar ningún servicio, sin despedir a nadie y sin dejar de pagar ni una sola nómina”, se ha congratulado a modo de resumen.

Del presente ha hecho balance de la ayuda que se está prestado al comercio que “peor lo está pasando”, el vinculado al trasiego transfronterizo, y ha invitado a hacer una reflexión “global” sobre la evolución del mercado laboral: “Cuando nosotros llegamos al Gobierno de la Ciudad en Ceuta cotizaban 16.000 personas y ahora hay 22.000, un 37% más, y durante los últimos doce meses también ha aumentado el número de afiliados en más de 700 y se ha reducido el de parados registrados en casi un millar”, ha puesto de relieve sin querer “sacar pecho”.

Para Vivas “es una obligación” seguir dando pasos para dar todas las facilidades a los pacientes que deben desplazarse al otro lado del Estrecho a recibir tratamiento, como los oncológicos, para que puedan viajar en helicóptero sin tener que adelantar su elevado coste de su bolsillo.