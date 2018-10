VOX cree que los MENA ponen en “peligro” la “integridad de los ceutíes” y propone recluirlos en Los Rosales

Sin que apenas se le conozca hasta ahora posicionamiento sobre otros asuntos de la política y los problemas locales que no sea la seguridad o la migración o la petición del cierre de los polígonos del Tarajal , tales como el puerto, educación, sanidad pública o la economía, VOX Ceuta ha optado una vez más por saltar al ruedo en un asunto de inmigración. La formación sigue su particular cruzada contra los migrantes, si tras el salto masivo de julio no dudó en calificar el fenómeno como “invasión islamista” , ahora al conocer que el Gobierno central ha aprobado una partida de 40 millones de euros para atender el incremento de menores extranjeros no acompañados (MENA) que se ha producido en España a lo largo de este 2018 –a Ceuta llegará 1,1 millón de ese dinero- no ha dudado en pronunciarse proponiendo al Gobierno de la Ciudad de Juan Vivas que gaste parte de ese dinero en acondicionar la antigua prisión de Los Rosales para recluir allí a los menores extranjeros.

En concreto, VOX propone a través de un comunicado a los medios de comunicación invertir “parte de ese dinero en el acondicionamiento del antiguo Centro Penitenciario de los Rosales, para convertirlo en un Centro Educativo de Internamiento Cerrado y permanentemente custodiado donde alojar a todos los MENA que deambulan por la ciudad”.

VOX los quiere educados, pero sin integración con el resto de la ciudad porque “durante los años en los que el gobierno del PP, encabezado por Juan Vivas, viene ejerciendo la gestión de los Menas, han sido no pocos los millones de euros que se han invertido en este asunto, con el resultado desastroso que todos hoy padecemos, resumido en una delincuencia e inseguridad brutal, que ha puesto en verdadero peligro la integridad de los ceutíes”.

El enemigo puede seguir siendo la “invasión islamista” de los migrantes entrenados militarmente, pero ahora también son los menores.

VOX “exige” a las autoridades que “expliquen a los ceutíes en que se va a invertir exactamente ese millón de euros”, pero por si acaso los de Juan Vivas no lo tienen claro, la formación a la derechísima del espectro político e ideológico le ofrece ideas como las anteriores “ante la abrumadora falta de capacidad de para gestionar el problema de los MENA que ha demostrado el Gobierno Local en estos años, incluso reconocida por ellos mismos y la evidente falta de ideas que demuestran, desde VOX Ceuta nos ofrecemos para orientarles en el uso de ese dinero, de una forma eficaz y que beneficie a los ceutíes”, reza la nota de prensa de la formación.

Entre las ideas que le ofrecen a Vivas para ese millón largo de euros, está también invertir parte de ese dinero en “mayores medios y dotación para nuestra policía, tanto local como portuaria, para que puedan ejercitar adecuadamente y de manera segura y eficaz su labor de control de nuestras calles, barriadas y zonas portuarias”.

Y también dinero y medios para “un equipo de técnicos jurídicos dedicados ex profeso para agilizar y solicitar las modificaciones normativas necesarias que permitan el inmediato internamiento cerrado y la devolución de los MENA a la mayor brevedad posible a Marruecos”.

VOX Ceuta espera que el Gobierno de Vivas tome en consideración todas sus recomendaciones e invierta el dinero para MENA “en beneficio de los ceutíes y no en subvenciones a ONG y sueldos a ciertas personas o entidades, que lejos de poner remedio a este tema sólo han conseguido precarizar los servicios, empeorar la situación y llevar a toda una ciudad al punto crítico en el que ahora se encuentra”.

Y los de Carlos Verdejo ofrecen sus ideas para ese millón de euros a pesar de que lo consideran un “dispendio para dar cobertura a una inmigración de supuestos “menores” en su mayor parte entrados ilegalmente en nuestro país y fruto de las políticas demagógicas que solo han ocasionado efectos llamada, nos parece totalmente ofensivas y vergonzosas, especialmente en unos momentos en los que infinidad de ciudadanos españoles, adultos y menores, se encuentran en una situación extremadamente difícil. Todo ello a consecuencia de una crisis económica que no cesa y que viene causando verdaderos estragos y desesperación en tantos españoles que en encima tienen que ver, como unos recursos totalmente necesarios para paliar los efectos de esta crisis, se invierten alegremente en dar cobertura a todo tipo de inmigración”.

La duda es ahora si la política propuesta desde VOX Ceuta para los menores extranjeros de internarlos en centros educativos “cerrados” como la antigua prisión de Los Rosales es extensiva al resto del territorio nacional, donde regiones como Andalucía han incrementado su población de este colectivo en más de 3.000 menores en 2018.