Vox no se ve en un Gobierno con Vivas, pero sí le gustaría mucho sacar a Pérez de la Mesa del Pleno

La línea de entendimiento abierta por el PP y Vox alrededor de los Presupuestos de la Ciudad para 2020 se va a quedar, de momento, ahí. Vivas no se siente "incoherente" con ese tipo de acuerdos puntuales mientras no lleguen a un "pacto" con todas las letras y los de Juan Sergio Redondo tampoco se ven ocupando consejerías en un Ejecutivo presidido por el actual jefe gubernamental por mucho que si cambiasen las cosas el número de electos designables como miembros del Gobierno dejase de estar tan constreñido como actualmente.

Este lunes el presidente abrió la puerta a acometer, a corto plazo, una reforma de su Ejecutivo y de la Mesa de la Asamblea, donde sobrevive la socialista Cristina Pérez en la Vicepresidencia Primera junto a Dunia Mohamed, del PP, en la Segunda . El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha descartado este martes que su formación se vaya a ver involucrado en la primera operación y ha reconocido que le gustaría que se ejecutase la segunda, al menos para quitar a la del PSOE del asiento que ocupa a la derecha de Vivas en el Pleno.

"El Gobierno es cosa exclusiva del PP y de Juan Vivas: nosotros llegamos a un acuerdo sobre los Presupuestos por responsabilidad y para no dejar que el PSOE siguiera tomando decisiones y extorsionando al Gobierno, algo que no podíamos dejar que continuase por ser muy perjudicial para Ceuta", ha explicado Verdejo, que se ha congratulado porque el partido mayoritario "aceptase nuestras condiciones".

"Ni estamos ni vamos a estar en el Gobierno de Juan Vivas", ha añadido. Sobre un posible relevo en las Vicepresidencias de la Mesa ha asegurado que "no hemos hablado de eso" y que "no depende de nosotros ni corresponde tocarlo ahora", aunque si se promoviese otra votación "presentaremos a nuestro candidato, como en el inicio de la legislatura".

En Vox están "a favor de gobernar la Ciudad, de que Juan Sergio Redondo sea presidente y de ocupar todas las consejerías, pero quien gobierna es el PP y en la Mesa de la Asamblea también está el PSOE por el acuerdo que alcanzaron, pero sobre todo nos gustaría que los socialistas estén fuera del Gobierno y de todo puesto de influencia".

Para Verdejo el que ocupa Pérez lo es, pues "se tiene acceso a mucha información que ahora nosotros no tenemos". "Si Juan [Vivas] dimite por la causa que sea nos volveremos a presentar e intentaremos estar en cualquier cargo con los escaños que tenemos porque no ganamos las elecciones y nos quedan tres años y medio en la oposición, pero no renunciaremos a ocupar puestos de responsabilidad porque es lo que nuestros votantes quieren y lo que los ceutíes necesitan", ha matizado.

Preguntado por si Vox aceptaría ocupar cargos "de segundo o tercer nivel", el portavoz del segundo grupo de la oposición ha insistido en que "decimos no a consejeros porque el PP es el partido que gobierna". "Si Vivas dimite nos presentaremos, como haremos con cualquier otro cargo", ha terminado.