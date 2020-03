VOX desvía las críticas por la falta de medios en la Policía Local a Delegación

Aprovechando que la coordinación de los cuerpos policiales tanto autonómicos como locales ha quedado bajo la supervisión del Gobierno de la Nación desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado sábado 14 de marzo, VOX Ceuta ha emitido una nota de prensa este domingo en la que critica la falta de medios de protección con la que están trabajando los agentes de la Policía Local, a los que sigue dotando en realidad, el Gobierno de Vivas al que VOX apoya. Los agentes de la Local sufren como lo están haciendo otros profesionales de los servicios básicos la carestía de mascarillas, guantes, geles, etc, productos que la propia ciudadanía ha agotado en los supermercados y farmacias y cuya carestía ya ha dado pie a la aparición de un mercado negro. En concreto, según ha confirmado Delegación del Gobierno a los agentes de la Ciudad Autónoma los tiene que dotar de esas medidas de protección la Consejería de Sanidad que dirige Javier Guerrero.

La crítica de VOX llega tras ponerse en contacto con representantes del sindicato CSIF en la Policía Local y VOX traslada “carencias y falta de previsión y organización para dar las correspondientes instrucciones al Cuerpo”.

Tras una semana de Estado de Alarma los policías locales tienen “carencias de mascarillas, de guantes y de gel desinfectante”, reseña VOX. A eso se suma que los vehículos están siendo desinfectados por los propios agentes desde este mismo sábado, cuando se les ha dotado de una fumigadora para realizar esa tarea. Hasta este sábado los vehículos no se desinfectaban. No es tanto que a nuestros policías locales se les caigan los anillos por fumigar sus propios vehículos como que en caso de un relevo rápido no dé tiempo a realizarla, según le ha trasladado CSIF a VOX.

Tampoco se han reorganizado los turnos, el Cuerpo “continúa con turnos solapados en contra de lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas”. VOX recalca además que “no se han recortado sus servicios ordinarios” y señala que “Delegación del Gobierno debería empezar a trabajar en la redacción de instrucciones para tratar de reducir la exposición de los agentes de la Policía Local y asegurarse el mayor número posible de efectivos en el caso de que se requiera su intervención para aplicar un plan B contra la pandemia con el objetivo de movilizar únicamente a los funcionarios que desarrollen tareas estrictamente necesarias. Algo que se ha aplicado en algunas comunidades autónomas para el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y que en Ceuta aún no se está llevando a cabo”, ha señalado VOX.

“En esta situación de alerta sanitaria toda medida de seguridad es necesaria. Entendemos que la desinfección de los medios materiales es tan importante como la dotación de equipos individuales de seguridad para nuestros agentes, avisa la formación.

El partido no ha dejado pasar la ocasión para conjugar sus críticas a Delegación del Gobierno por la situación en la Policía Local para agradecer tanto los agentes locales, como a los Bomberos y a Protección Civil “el excepcional trabajo que desarrollan cada día en Ceuta, en estos momentos, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las medidas de prevención sanitarias”.