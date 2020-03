Vox insiste en el Congreso para intentar que Marruecos acepte el retorno de sus menores migrantes

Vox ha registrado en el Congreso a través de la diputada nacional por Ceuta, Teresa López, una Proposición No de Ley "para la aplicación del Acuerdo firmado entre España y Marruecos en marzo de 2007 sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada".

Después de que el pasado 20 de marzo el Ejecutivo de Pedro Sánchez contestara que ningún menor marroquí ha retornado a su país desde 2007 a pesar de este acuerdo, López ha registrado esta propuesta de ley para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

La diputada nacional de Vox por Ceuta, que fue quien registró la pregunta sobre el cumplimiento del acuerdo para el retorno de menores marroquíes a la que ahora ha contestado el Gobierno, insiste en que la ciudad está “desbordada” ante el número creciente de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). Recuerda López que el Centro La Esperanza, donde viven casi 500 menores, “ha multiplicado por siete su capacidad de acogida” y que "además en las calles se encuentran en torno a otros 200 jóvenes, casi todos marroquíes", aunque en realidad han sido algo más de cien los confinados en 'Santa Amelia'.

"Incluso este mismo viernes se ha conocido que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, insistía por videoconferencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la necesidad de buscar fórmulas para el retorno de los MENA marroquíes a su país, una cuestión que Vox lleva reivindicando meses y que ahora la delegada ruega que se lleve a cabo para aliviar la presión en Ceuta ante el incremento del número de estos menores", ha añadido Vox en un comunicado.

“En Melilla la situación es también grave, con más de 1.300 MENA acogidos, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado publicada en octubre de 2019”, señala la parlamentaria ceutí en la PNL presentada, donde también critica que “Marruecos se lava las manos y el Gobierno de la Nación se muestra pasivo ante esta problemática”.

Además, López incide en que las administraciones competentes “están cometiendo una importante dejación de sus funciones al no intentar su retorno con sus familias y a sus países de origen, y permitiendo que muchos de ellos estén en las calles en una clara situación de desprotección e inseguridad”. “Ante esta situación, no sólo es necesario resolver los problemas de seguridad y de saturación en algunos centros de menores, si no garantizar los derechos de esos jóvenes de estar con sus familias y en sus países de origen”, insta la diputada.

Así, en la PNL registrada se reclama que se tomen las medidas necesarias para “garantizar el efectivo cumplimiento del acuerdo firmado entre España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”. Además, se llama a “promover que todas las administraciones lleven a cabo las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a dicho acuerdo en el ámbito territorial de su competencia”.