VOX insiste en preguntar al Gobierno por la realización masiva de pruebas a guardias civiles y policías

La diputada por Ceuta de VOX, Teresa López, no se ha dado por satisfecha con la respuesta del Gobierno a la pregunta que planteó al Gobierno de la Nación hace ya más de un mes. Quería saber si se iban a realizar pruebas masivas de COVID-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Gobierno le ha contestado, pero la respuesta, que la diputada califica de “esquiva”, no ha satisfecho a la diputada que insistirá preguntando ahora por las razones: “¿Por qué no realizan pruebas masivas de la COVID-19 a policías y guardias civiles?”

Según López los agentes de estos cuerpos “siguen sin ser sometidos a la prueba de la COVID-19 a pesar de pertenecer a uno de los colectivos más expuestos como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Si bien, al menos en Ceuta, este medio ha podido conocer de primera mano que a algunos agentes se les han hecho reiteradas y periódicas pruebas, la diputada maneja otra información en sentido contrario.

VOX Ceuta ha transcrito en su comunicado remitido a los medios la respuesta del Gobierno que efectivamente de ser ese fragmento el texto completo de la respuesta no concreta ningún plan de actuación:

“La actual situación de crisis sanitaria originada por la COVID-19 hace necesario aunar todos los esfuerzos para hacer frente a esta pandemia y, por ello, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están apoyando esta labor del Gobierno de España, que constituye su absoluta prioridad, en los distintos escenarios, como es el caso de los hospitales, residencias de tercera edad, etc”, transcribe por toda respuesta del Gobierno el comunicado de VOX Ceuta.

Es por esa “falta de concreción y claridad, en este caso del Ministerio del Interior” por lo que la diputada por Ceuta, Teresa López, ha decidido insistir en “preguntar si va a llevar a cabo el Gobierno la realización de test a toda la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, interpela sobre si se han puesto en marcha medidas para la desinfección de vehículos y, en ese caso, cómo se está llevando a cabo”.