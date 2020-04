Vox interpela por la situación de los médicos ceutíes, "sin ayudas y con la actividad privada en mínimos

Vox Ceuta, a través de la diputada nacional de la formación, Teresa López, ha planteado en el Congreso de los Diputados la situación que atraviesan los profesionales médicos de la ciudad autónoma y ha preguntado al Ejecutivo de Sánchez "si va a articular medidas económicas de apoyo a este gremio y a su colegio profesional. El partido expone cómo, aunque los daños colaterales del coronavirus los están sufriendo todos los sectores de la sociedad, distintos gremios están denunciando que su sector se encuentra en una situación de “desamparo” y entre ellos los médicos".

Vox recuerda en la exposición de motivos de esta pregunta registrada por López y otros diputados como Javier Ortega Smith que las medidas de ayuda puestas en marcha, para autónomos o empresas, no tienen en consideración a aquellos trabajadores por cuenta propia que cotizan en mutualidades privadas de previsión social. "Al igual ocurre con las cuotas de obligado cumplimiento en el marco del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que hayan decidido cotizar a través de dichas mutualidades son de obligado cumplimiento. “Aún pudiendo asimilar el reconocimiento de la moratoria y del derecho a percibir la prestación extraordinaria, no pueden solicitarlas por no tener la consideración a la que hace referencia la normativa”, advierte la formación.

Para Vox, “esta situación pone de manifiesto una desigualdad para aquellos trabajadores por cuenta propia acogidos al sistema de mutualidades de previsión social que también han visto mermada su capacidad económica”. Además, la formación subraya que los médicos de Ceuta “denuncian que el gremio tiene que seguir abonando estos gastos obligatorios para el ejercicio de su profesión, encontrándose su actividad limitada, no pudiendo ejercer su profesión en condiciones de normalidad y sin recibir ningún tipo de ayuda al encontrarse su función fuera del ámbito de las ayudas que está proporcionando el Gobierno”.

Ante esta situación, la pregunta registrada por López solicita al Gobierno que informe si va a articular medidas económicas de apoyo a los médicos y el colegio profesional de Ceuta. Además, interpela al Ejecutivo si va a adoptar alguna solución para los médicos colegiados sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las mutualidades y de las cuotas colegiales como una exención, suspensión o aplazamiento del pago.