VOX llega para salvarnos de los “sectaristas marxistas de Podemos y los cobardes relativistas del PP”

Javier Ortega Smith quiere que cada español sea un legionario, “que los valores de la Legión sean los de España en un futuro”. Por eso, explicaba, VOX ha querido unir su fecha de resurgimiento en Ceuta con el aniversario de la Legión. “Lealtad, honor, sacrificio y profesionalidad”, son los valores perdidos que VOX quiere resucitar entre los españoles “que se levantan a las seis de la mañana” para hacer frente a las tres lacras que amenazan a España: “el separatismo y el localismo, la corrupción y la crisis de valores”.

Un panorama amenazado por dos grandes peligros con nombre propio: “el sectarismo marxista de los podemitas” y los “cobardes relativistas del PP”, una versión más refinada del “maricomplejines” con el que Federico Jiménez Losantos tildaba a Mariano Rajoy. Porque en VOX, subraya Ortega Smith, “llaman al pan, pan y al vino, vino, a la libertad, libertad y a la patria, patria” y alertan contra quienes “se conchaban con los enemigos de España”, ya sean los citados marxistas o los relativistas o países extranjeros o lobbies de presión o políticos más pendientes de sus intereses que de servir a su patria. “España no se vota, España no se negocia, España no es moneda de cambio”, avisaba entre aplausos Ortega. Aplausos espontáneos los que arrancaban las alusiones a los podemitas, a los pro-etarras o los totalitaristas separatistas, al igual que la ovación cerrada que cosechó el discurso contra la inmigración irregular o contra la corrupción. Del resto de aplausos se encargaba un asistente del líder de VOX que ejercía de cla.

Siempre siguiendo paso a paso, sin salirse de sendero, los discursos populistas de derechas, dibujando un panorama de ciudadanos "angustiados", "lacras" que asolan el país y "amenazan", todo ello aderezado con una "crisis" de "valores". Amenazas, eso sí, admiten, "diluidas" en las comodidades y ventajas de la vida moderna occidental que hacen que no parezcan tan peligrosas, pero lo son, advierten desde VOX.

La Legión en la valla

En el apartado de políticas migratorias VOX no se anda con rodeos y secunda la idea de la ultraderecha austriaca: que la Legión y los Regulares ayuden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “”en la defensa de nuestras fronteras”. Una idea que el centenar de simpatizantes recibe con un estruendoso aplauso, no en vano muchos de los allí presentes son miembros de las FCSE.

También tienen claro quiénes son los culpables de los movimientos migratorios. No son ni la guerra, ni el islamismo radical, ni la miseria, ni el hambre, son “las mafias de la inmigración y gobiernos extranjeros" de los que VOX, advierte casi a gritos, “no aceptará más imposiciones”. “En VOX como la mayoría de los españoles tenemos claro que a nuestra casa entra quien nosotros queremos que entre y entra llamando a la puerta, respetando nuestras leyes y aceptando nuestras costumbres y estando dispuestos a que si entran porque nosotros queremos a trabajar por España”, sentenció Ortega, con un estilo de oratoria de voz en pecho que habría emocionado a Millán Astray, al que recordó en su discurso.

Mensaje “tranquilizador” a los musulmanes

Desde VOX tienen un mensaje presuntamente “muy tranquilizador para los compatriotas que profesan la religión musulmana: “nosotros tenemos muy claro el respeto a la libertad religiosa, sabemos respetar las costumbres y creencias”, subrayaba antes de dar paso a los matices, “pero con la misma contundencia que respetamos aquellas religiones , defendemos el respeto a las tradiciones de España. El mensaje que lanzamos es muy claro, quienes vengan a respetarnos, quienes sean españoles respetuosos con la libertad religiosa, con las costumbres, con nuestro ordenamiento constitucional, con la defensa de España, son compatriotas nuestros exactamente igual, profesen la religión que profesen o aunque no confiesen ninguna religión”.

Y un mensaje para los que lanzan mentiras, enunciado mirando a los medios de comunicación que les cuelgan “falsas etiquetas”: no son ni islamófobos, ni racistas ni homófobos, solo vienen salvar a España de los “totalitarismo”, ya sean secesionistas, pro-etarras o yihadistas. Todo con un objetivo final: “hacer a España grande de nuevo”, reciclando sin disimulos el mensaje Trump y su MAGA (“Make America Great Again”). Porque VOX llama a las cosas por su nombre, “al pan, pan y al vino, vino”.