Vox llevará al Pleno que las familias ceutíes puedan vetar actividades a sus hijos en los centros escolares

Vox Ceuta llevará el miércoles al Pleno de la Asamblea una propuesta para "instar" al Ministerio de Educación, que es el que tiene las competencias en la ciudad, a "instaurar en los centros educativos locales el ‘Pin Parental’ para que se necesite consentimiento expreso de los padres o tutores para que los alumnos puedan realizar cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos".

El objetivo de los de Juan Sergio Redondo es que las familias puedan vetar determinadas actividades complementarias actualmente obligatorias y evaluables. Vox ha orientado su rechazo hacia propuestas en las que se aboda la educación sexual o en igualdad de género, aunque en ese marco se inscriben también charlas del Ministerio de Hacienda o de la Policía Nacional.

El resultado del debate dependerá de lo que haga el PP, que hasta ahora se ha negado a adelantar si se alineará con Vox como en Murcia o si se desmarcará, como han hecho sus coompañeros de partido en Madrid, Andalucía o Galicia .

Vox Ceuta ha argumentado este domingo en un comunicado que "el objetivo de esta medida es hacer valer el derecho de los padres a escoger una educación para sus hijos de conformidad con sus propias ideas y valores".

"Este derecho está recogido tanto en la Constitución Española, que en el apartado tercero de su artículo 27 señala que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa", dice Vox.

"Queremos evitar el adoctrinamiento en las escuelas y devolver a los padres la capacidad para educar a sus hijos en base a sus convicciones, un objetivo que se aspira a lograr en todo el país. En la Región de Murcia esta propuesta ya se ha aprobado y además se ha presentado en las asambleas de las Comunidades Autónomas donde el partido tiene representación", ha recordado.

"Se pueden ahorrar el debate"

El director provincial dell MEFP, Javier Martínez, lo tiene claro: “La Asamblea se puede ahorrar el debate porque no vamos a implantar nada ni remotamente parecido”, advierte. El Ministerio ya ha anunciado que recurrirá por la vía judicial "cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado como la imposición del denominado ‘pin parental’, con el que a su juicio se vulnera la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Contra la Violencia de Género, entre otras normas.

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha lamentado que la Mesa Rectora admitiese incluir la propuesta ya en el Orden del Día del Pleno de diciembre, en el que no dio tiempo a discutirla, “sin solicitar un informe jurídico que aclare si es legal o no, como dice el Ministerio, tal planteamiento y así evitarnos el ridículo de, si el PP la secunda, solicitar a la Administración General del Estado que contravenga la normativa vigente”. “La Asamblea de Ceuta no debería debatir ilegalidades aunque sean declaraciones de intenciones”, ha opinado el líder de la coalición, que “insistirá” en que se emita dicho dictamen.