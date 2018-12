VOX matiza que su valla "infranqueable" para las ciudades autónomas es "una metáfora"

El "muro infranqueable" que VOX promete en sus '100 medidas para la España viva' levantar en Melilla y Ceuta "no es una cosa directamente tangible o palpable" sino "como una especie de metáfora, según ha aclarado este martes el coordinador de esta formación en la otra ciudad autónoma, Jesús Delgado Aboy.

VOX aboga en su programa, literalmente, por 'Fortalecer nuestras fronteras. Levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Dar a policías y Fuerzas Armadas todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia, junto con el amparo legal correspondiente' pero "es como una especie de metáfora que se utiliza como para decir que vamos a elaborar algo en el cual hay una frontera que sea eficaz, y una frontera eficaz es que no nos pasen sanitariamente todo lo que quieran de Marruecos, a tener 2.200 partos al año que va en detrimento de los demás".

Delgado Aboy ha dicho el mismo día que Vivas ha rechazado un model que "incomunique" que su partido "es tajante" en cuanto a que no se puede tener "una frontera abierta para el que venga delinquir, el que venga a estar por la calle tirado, el que venga a robar, el que venga a generar inestabilidad e inseguridad, etc.". Y ha agregado: "El inmigrante que venga con una legalidad, ese inmigrante será admitido. El inmigrante ilegal no será admitido".

VOX también promete en su programa "exigir a Marruecos un total reconocimiento y respeto de la soberanía española de Ceuta y Melilla".