Vox niega el pasado neonazi de su abogado y señala las relaciones de MDyC con los Hermanos Musulmanes

Tras tener conocimiento del comunicado del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en el que confía en que la Audiencia reabra el caso “Gestora VOX”’, desde la formación ultraconservadora acusan a los de Fatima Hamed de “mala praxis” al desvelar la identidad de los personados en los autos, sobre todo, en esta fase procesal que tras un primer auto de sobreseimiento no ha dado lugar a ninguna diligencia, ni aún menos, se ha procedido a la instrucción de causa alguna. “a gravedad de este hecho, desvelar nombres y apellidos de personas que no están ni investigadas ni sentenciadas, supone una falta de consideración a las garantías procesales. Lo anterior se agrava cuando en estos mismos momentos está presentada una denuncia por amenazas y acoso que están soportando tanto los miembros del Grupo Parlamentario Vox Ceuta, como algunos de sus afiliados y simpatizantes.”

Además, subrayan desde Vox en relación a la elección de su abogado, un conocido letrado que fue en su día uno de los líderes de CEDADE, un grupo neonazi que negaba abiertamente el Holocausto judío, “los diputados son libres para elegir cualquier abogado, y procurador, que los defienda”. Desde Vox Ceuta insisten en que el abogado ene cuestión no tiene ninguna relación con el partido ni con el grupo parlamentario “más allá de la meramente profesional al ser designado por el despacho de abogados al que pertenece”. Desde Vox añaden además que han puesto en conocimiento del letrado referido la nota de prensa por si le interesa formular una queja ante el Colegio de Abogados o en su caso presentar las correspondientes acciones legales contra el MdyC y su abogada, Fatima Hamed. “Bajo ningún concepto existen pruebas de las que nosotros tengamos conocimiento más allá de la propia difamación, vertida por medios de los que al parecer se han hecho eco los difamantes, sobre la grave acusación que a este abogado se le imputa. El derecho a la defensa judicial está muy por encima de las connotaciones y el juego político al que están acostumbrados el MdyC y la señora Fatima Hamed, en su uso particular y torticero que de la Justicia española hacen”.

Contraataque

A modo de respuesta, Vox recuerda la concentración “antisemita” convocada por Fatima Hamed en julio de 2014 y “donde se lanzaron proclamas contra el Estado de Israel y contra el pueblo judío”. “Allí se dijo literalmente que serían perseguidos hasta el día del juicio final. Muy en la línea y en consonancia con las manifestaciones realizadas por muchos de los líderes internacionales de cofradías como la de los Hermanos Musulmanes con los que, al parecer, la señora Hamed ha venido teniendo relación durante los últimos años. Siendo el caso de Tarik Ramadán, nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, y referente del islamismo más radical, con el que Fatima Hamed fue fotografiada”.

Tarik Ramadá, explican desde Vox Ceuta, es nieto de Hassan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes, “y tiene prohibida la entrada en numerosos países, entre ellos Estados Unidos”. “Llegó incluso a no condenar la lapidación de las mujeres por considerar dicha negación como una actitud colonialista”. “De este tipo de relaciones serían de las que la señora Fatima Hamed debería preocuparse y no de las difamaciones contra sus colegas abogados, todas ellas infundadas y carentes de cualquier tipo de prueba. Difamar y acusar no debe salir gratis”.