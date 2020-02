VOX quiere que el Gobierno se queje a Marruecos por el “uso abusivo” de las antenas de sus operadoras de telefonía

Cuando ya es difícil que la frontera del Tarajal que une la Unión Europea con Marruecos no funcione sólo al ritmo que marca Marruecos, VOX quiere abrir un nuevo frente con el país vecino y lo hará con una propuesta en el Pleno para tratar de poner freno a las ondas de telefonía que vuelan sin pasaporte en ambas direcciones entre los dos países y evitar que el roaming involuntario juegue malas pasadas en las facturas de los consumidores.

Así, el Grupo Parlamentario de VOX Ceuta presentará al Pleno de la Asamblea una propuesta para “instar al Gobierno a presentar la oportuna queja, por vía diplomática al Reino de Marruecos, por el ‘uso abusivo de las antenas situadas en territorio marroquí sobre Ceuta que hace que su cobertura invada nuestro territorio’. Además, se pedirá que se estudien fórmulas para minimizar la intromisión de la cobertura de operadores marroquíes y evitar el roaming”, recoge el partido a través de un comunicado.

A lo que quiere poner coto VOX a este lado del Tarajal sucede a la inversa en el otro lado, dónde hasta en Kabila se puede disfrutar de la cobertura de algunos operadores españoles o en otro ámbito y yendo más lejos aún en la costa atlántica del sur de Marruecos y el Sáhara Occidental donde es posible sintonizar las emisoras de radio de Canarias.

La diferencia tal vez esté en algo que recoge la formación en el anuncio de su propuesta, la mala cobertura de algunos operadores nacionales en la ciudad, donde a pesar de los numerosos programas de mejora de la tecnología que ha subvencionado la Ciudad Autónoma con dinero público sigue habiendo zonas de difícil cobertura en las que es fácil que ante la falta de señal y, si no se tiene el teléfono debida configurado para evitarlo, se introduzca de modo automático un operador de telefonía marroquí. Algo que por otro lado, resulta útil a las miles de personas que a diario cruzan la frontera hacia Ceuta para trabajar o simplemente hacer turismo o compras.

“La mayoría de los ceutíes en alguna ocasión hemos perdido la cobertura de nuestro teléfono y hemos recibido la señal del operador telefónico marroquí. Esto ocasiona que se activen los servicios de roaming ocasionando un cargo económico en la factura”, recoge VOX en un comunicado.

Si se quiere evitar esa situación lo más sencillo es seleccionar en la configuración del teléfono la elección de operador por la vía manual , desechando la opción automático. De ese modo el terminal buscará los operadores disponibles y el usuario será el que escoja la compañía con la que tiene contratada la tarjeta. Una vez hecho esto, en caso de perder cobertura, el teléfono no buscará de forma automática otro operador disponible, simplemente no dará servicio hasta que no vuelva a conectar con una antena del operador escogido de modo manual. La otra opción es precisamente bloquear el roaming . Un sencillo truco con el que evitar cargos indeseados por datos internacionales que son enormemente caros, y que no conlleva dirigirse por vía diplomática al Reino de Marruecos. Otra opción es pedirle a la compañía que directamente bloqueé ese servicio de datos y llamadas en el extranjero, algo que la mayoría ofrecen sin coste adicional.

Aunque eso sí, el truco no sirve para solucionar el otro problema que señala VOX en su propuesta, la deficiente cobertura en la ciudad: “Tener cobertura en Ceuta es, en algunas ocasiones, casi imposible. Son muchos los ciudadanos que se encuentran con problemas para poder establecer una conversación telefónica sin interferencias, o para tener datos móviles en sus terminales, eso cuando no ven que de repente su teléfono se ha conectado a un operador marroquí activando servicios de roaming que acaban suponiendo un cargo económico extra.