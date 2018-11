VOX responde al repudio de Caballas a Franco pidiendo al PP un frente contra la Memoria Histórica

Ciudadanos va a pedir en el Pleno este lunes que la Asamblea inste a Pedro Sánchez a iniciar el proceso para volver a imponer el 155 en Cataluña interviniendo la Generalitat. Caballas, que la Cámara apoye que se desentierre a Franco y condene el régimen dictatorial que impuso durante décadas con miles de muertos por el camino.

VOX opina que la propuesta de Caballas, en realidad una enmienda a la de Ciudadanos, "no tiene fundamento alguno en unas sesiones plenarias donde curiosamente apenas se trata de problemas que si afectan directamente a los ceutíes, como son la inseguridad ciudadana, los MENA, el estancamiento económico, la inmigración descontrolada, la falta de empleo o incluso el de la corrupción política que tan directamente afecta a nuestras instituciones".

"Ceuta cuenta con innumerables problemas, todos ellos muy graves, en materia de seguridad, infraestructuras o economía y empleo, como para dedicar el tiempo y el dinero público que invertimos todos los ceutíes en el mantenimento y funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, en cuestiones que están fuera de su competencia", ha opinado la formación sin representación parlamentaria.

No obstante, ha peddo al PP "que aproveche la ocasión para plantear en el Pleno la petición de la derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica, diseñada ex profeso para manipular nuestra historia, generar crispación y enfrentamiento y romper el marco de convivencia política que los españoles nos dimos en la transición y que dio lugar a nuestra actual Constitución del 78. Enmendando con ello y de alguna forma el inmenso error de no haberla derogado cuando obtuvo la mayoría absoluta y el gobierno en el año 2011".

VOX opina que "nuestra Asamblea está diseñada para dar voz y respuestas a las demandas de los ceutíes y no para ser utilizadas por grupos con intereses particulares que lo único que buscan es pervertirlas y utilizarlas en beneficio propio, para desviar la atención de sus problemas internos".