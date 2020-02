Vox tacha a la Asamblea de “ilegítima y pervertida” por la presencia de diputados no adscritos

“Nos vamos a tomar esta medida para hacer perder capacidad política a los dos tránsfugas”, anunciaba el portavoz ultraconservador, Carlos Verdejo. Para Vox, la Asamblea no es legítima y está pervertida” por la presencia en los escaños de José María Gutiérrez y María del Carmen Vázquez, diputados no adscritos desde que abandonaran las filas del del grupo parlamentario de Vox. “Es una Asamblea ilegítima, pervertida y no consideramos que los tránsfugas puedan votar y tengan capacidad de decisión en cuestiones importantes como la oferta de empleo público, la contratación de obras y servicios…”, insistió Verdejo ahora desesperación del diputado no adscrito José María Gutiérrez, que reclamó a la presidencia de la Asamblea que ponga fin a los ataques personales desde la bancada de Vox.

Para Verdejo, “mientras las actas de vox no sean las seis que determinó el pueblo de Ceuta, la asamblea es ilegítima”. Una acusación que enervó a la oposición, especialmente ala portavoz de MDyC, la siguiente en intervenir en el debate, que retó al presidente Juan Vivas a aclarar si “va a consentir que se diga que esta Asamblea es ilegítima y está pervertida”.

“Creo que esta Asamblea no es ilegítima pero es lo que yo creo y no puedo evitar el derecho a opinar del señor Verdejo”, aclaró Juan Vivas desde la Mesa de la Asamblea, matizando, eso sí, que ello no es óbice para aclarar que está también “en contra del transfuguismo ,y lo digo abiertamente”. “También creo que la situación de los dos señores, el señor y la señora (en alusión a los dos diputados no adscritos) es legal pero desde mi punto de vista no es políticamente aceptable, pero la Asamblea es absolutamente digna”.