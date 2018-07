“Me voy a dejar la piel por ser la primera mujer presidenta de España y además del PP”

Soraya Sáenz de Santamaría recordaba a su paso por Ceuta los años en que estudiaba ocho y diez horas al día para sacarse las oposiciones a abogado del Estado, “pero ir por las calles de Ceuta con Juan Vivas y que te bese todo el mundo eso es una gozada”. Un estilo de hacer política de Juan Vivas, “saludando a las personas por su nombre, en primera persona”, que Soraya Sáenz de Santamaría quiere llevar a La Moncloa.

“Me voy a dejar la piel por ser la primera mujer presidenta e España y además del PP”, prometía en la sede de los populares, atiborrada de afiliados y simpatizantes, los mismo que hace apenas una semana llenaron el aforo del edificio Ainara para vitorear a María Dolores de Cospedal. El domingo, en una entrevista a Europa Sur, el presidente Vivas señaló el camino: la mejor opción para Ceuta es la ex vicepresidenta. La mujer que estuvo detrás de partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como la ampliación al 75 por ciento de la bonificación al transporte de residente, com se encargó de recordar Javier Arenas, que, junto a Fatima Báñez y Antonio Sanz, acompañaron a Sáenz de Santamaría en su visita a Ceutra, feudo de Cospedal, donde la ex vicepresidenta obtuvo solo 12 votos, frente a los 29 de Casado.

Un compromiso con Ceuta que Santamaría prometió mantener si alcanza la presidencia del PP y logra sacar a Sánchez de La Moncloa en 2020. “Los ceutíes están en el corazón de España y del Partido Popular”, insistió, y no como suele hacer el PSOE, “muchos gestos pero poca gestión”. La ex vicepresi8denta y mano derecha de Rajoy está convencida de que está mucho mejor preparada que el líder socialista, al que “han puesto a los mandos de un BOEING 747 sin haber pilotado antes ni una avioneta”.

Lecciones de igualdad

“Nadie nos puede dar lecciones de igualdad”, reivindicó Soraya Sáenz de Santamaría recordando que seis de cada diez militantes del PP optaron por una mujer en las votaciones de los candidatos del pasado 5 de julio y reivindicó el ADN del PP, en el que está “la unidad de España y de todos los españoles” rechazando “experimentos”. “Ahora todos quieren ser Macron, yo soy Soraya, del PP”.