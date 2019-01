Carreira: “El informe de Competencia es infumable”

“La CNMC no se han acabado de enterar de que no pedimos el abaratamiento de los billetes sino que estábamos pidiendo que la conectividad inversa, la de los viajeros que viene a Ceuta desde Algeciras, fuera a precios razonables y equiparables a los que se pagan por distancias similares”, resumía Carreira en respuesta a la interpelación de Caballas sobre el fracaso del Gobierno en su pretensión de una rotación low cost.

Un fracaso que parte de un error de base de la CNMC que presupone que existe libre competencia en el Estrecho cuando no es así al no existir otro medio de transporte alternativo, salvo la docena de plazas del helicóptero. “No ha entrado a analizar el fondo ni los costes”, explica Carreira, “el informe carece de la profundidad y análisis necesario de la estructura de los transportes de Ceuta”.

Razones que avalan, según Carreira, la decisión de elevar la reclamación a la Unión Europea, siempre dela mano del Gobierno de España. Y con el aval de Marina Mercante que sí entiende la situación de las conexiones de la ciudad autónoma. No así la CNMC: “No entienden que el libre mercado no va aponer un barco a las seis de la mañana porque van veinte y si hay temporal amarran y si hay tres días pues nada y no entienden tampoco que si no se pone un precio máximo la factura del Estado se va a disparar”.

Por ello Carreira defiende la intervención del Estado en la línea del Estrecho y se remite al éxito de la subvención de billetes de no residentes procedentes de la Península a 16 euros ida y vuelta durante los fines de semana. Una medida que ha propiciado que el resto de navieras se sumen a las ofertas. ”El mercado ha demostrado que las navieras no se hunden ni pasa nada, se puede intervenir”, insiste Carreira anunciando de paso que se está estudiando ampliar el periodo de las bonificaciones más allá de los fines de semana.