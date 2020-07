Una encuesta revela que la mitad de los marroquíes residentes en Europa piensa viajar a su país este verano

Este verano no habrá Operación Paso del Estrecho (OPE), pero eso no quiere decir que no se registre el éxodo de cada verano. Y es que la OPE es el dispositivo que activan los países implicados, especialmente España y Marruecos, para encauzar el movimiento de personas que cada verano cruza el Estrecho. Sin la OPE, España, y en especial Algeciras, se enfrenta al más que seguro tránsito de marroquíes hacia su país de origen. Pero, ¿cuántos de los tres millones que cada año cruzan el Estrecho viajarán este año a Marruecos”

Según un estudio realizado por la firma C&O Marketing en asociación con el diario marroquí Yabiladi, compartido por el periodista Javier Otazu, 8 de cada 10 marroquíes emigrados a Europa habían planeado inicialmente un viaje a Marruecos este verano. Pero la pandemia ha cambiado los planes ese porcentaje ha caído y solo 54% de los encuestados tiene la intención de regresar a Marruecos si se abrieran las fronteras. Esta encuesta se realizó en línea entre el 12 y el 26 de junio e incluyó una muestra de 743 personas de Europa (77%) y del resto del mundo (23%)

El tiempo de estancia también ha variado, condicionado por la pandemia. Ahora el 64% de los encuestados por el diario marroquí planea pasar menos de un mes en Marruecos. el 25% gastaría entre uno y dos meses, contra el 7% que excederá esta duración. La duración promedio de la estadía mencionada es de 28 días, continúa el estudio. Y el período de predilección sería en agosto para más de la mitad de los encuestados.

En términos de gastos relacionados con la estadía planificada en Marruecos, el 18% de ellos declara que tienen un presupuesto de gastos mayor, gracias a los ahorros realizados durante el período de confinamiento.