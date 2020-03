Los expertos confían en que el temporal de Levante no afecte a la cadena de abastecimiento a Ceuta

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) augura que un temporal de Levante marcará lo que queda de semana en el Área del Estrecho. Las previsiones más fiables, que todavía no llegan más allá de la medianoche del jueves, prevén un pico de mar gruesa para este miércoles con olas de hasta 4 metros de altura y un repunte de las condicionesd adversas para la navegación durante el jueves por la tarde.

Las fuentes consultadas por Ceutaldia.com en el ámbito marítimo confían, no obstante, en que si los augurios son acertados la cadena de suministro marítimo de mercancías a la ciudad autónoma no se verá alterada, pues el 'Passió per Formentera' seguiría operando para el transporte de camiones y bateas e incluso también podría hacerlo el buque de Armas-Trasmediterránea, máxime haciéndolo sin pasaje.

Los consumidores locales se están viendo en dificultades para acceder, según la hora y el establecimiento, para acceder sobre todo a productos frescos y de higiene y limpieza en general, aunque las mayores cadenas de distribución con presencia en la ciudad han asegurado al Ejecutivo local que se esforzarán por asegurar la disponibilidad de todos sus productos a este lado del Estrecho pese al Estado de Alarma decretado el domingo.