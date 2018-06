La CECE critica que el Puerto parece más preocupado por los realquileres que por los MENA

La Confederación de Empresarios responde con virulencia al principio establecido por el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria en virtud del cual las concesiones deben explotarse y, si no, devolverse, no lucrarse con su transmisión a terceros. Insta a Rodríguez a preocuparse por "los MENA, que han hecho de los terrenos portuarios su particular patio de recreo" y por "cómo va a incrementar el prácticamente nulo tráfico marítimo".