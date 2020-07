Marlaska dice que España está preparada para la OPE pero no sabe cuándo abrirá Marruecos su frontera

Marruecos dio por perdida la Operación Paso del Estrecho 2020, pero eso no quiere decir que los millones de marroquíes que residen en la Unión Europea no vayan a viajar a su país este verano. Durante su visita a Algeciras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se está trabajando desde abril y "preparado" para la Operación Paso del Estrecho (OPE), aunque, admite, no se sabe cuándo va a abrir Marruecos sus fronteras.

España, ha tranquilizado, tiene los planes “previstos para cualquier circunstancias" y que "se hará con todas las garantías de seguridad y salud para todos los ciudadanos”. Marlaska dice que se está preparado para la OPE y que si la hay se hará "con todas las garantías de salud y seguridad"

No obstante, ha indicado que si Marruecos abre sus fronteras y se permite la entrada de ciudadanos, "se hará con todas las garantías de seguridad y salud para todos los ciudadanos, los españoles y los que transitan por España". "Nosotros lo que tenemos que tomar son las medidas para garantizar esa seguridad, y hay que estar tranquilo porque tenemos los medios y los protocolos", ha añadido.