El MDyC cree que Rafael Rodríguez dimite del “susto” de lo que se encontró en el Puerto

La líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fátima Hamed, ha analizado este martes la dimisión del hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Rafael Rodríguez Valero, para concluir que su dimisión es “preocupante”, señalar a Vivas como responsable de lo que sucede y ha venido sucediendo en la sede del Muelle España y aventurar que “el señor Rodríguez Valero debe de haberse asustado con lo que se haya encontrado, o eso intuimos y presentimos, y eso es lo que ha conllevado que presente esa dimisión con carácter irrevocable, por más que diga el señor Vivas que le ha emplazado a que se lo piense”.

En esa intuición de que la dimisión está provocado por el “susto” de lo que se haya podido encontrar de la anterior gestión, a Hamed no le cabe duda de que la dimisión está relacionada con el asunto de los chalets del muelle España que su formación ha judicializado por las adjudicaciones de obras de reforma en los mismos durante la gestión de Pepé Torrado en lo que considera la formación “roza la ilegalidad”.

Y es que a Hamed no le cuadran los motivos personales esgrimidos para dimitir por Rodríguez Valero, dado que hace apenas 6 meses que tuvo que hacer todos los trámites para poder trasladarse a la ciudad con su familia. En ese sentido, Hamed ha recordado también que su nombramiento contó con el visto bueno no sólo de Vivas sino también de toda la cúpula del PP nacional.

“En relación a la denuncia que hacíamos desde el MDyC en su día, acerca de una serie de irregularidades relacionadas con los chalets que existen en el Muelle España y que, como sabéis, está ya judicializada; está ya presentada en el juzgado de guardia; se presentó hace alrededor de una semana aproximadamente; estamos a la espera de la admisión a traámite de la misma. Pero seguimos haciendo averiguaciones al respecto de los contratos menores que han sido adjudicados por parte de la Autoridad Portuaria. Nosotros entendemos que ahí ha existido una dejadez que ha convertido aquello en un cortijo en los últimos 20 años de pésima gestión. Y que judicialmente también pueden desprenderse una serie de irregularidades que consideramos que pueden rozar la ilegalidad después de haberlas analizado en el informe que se nos ha facilitado”, ha explicado Hamed.

El MDyC cree que Vivas no puede “echar balones fuera” con el asunto y considera que el presidente “ha evitado hacer una valoración real del asunto”.

Falta de transparencia

Hamed ha avanzado que su formación sigue estudiando la documentación que obra en su poder sobre los encargos de obras en contratos menores para las reformas de los chalets y no descarta ampliar o incluso presentar una denuncia nueva en base a lo que puedan encontrar en la documentación que siguen requiriendo a través del portal de transparencia del Gobierno.

Y es que la formación ha insistido en la negativa de Vivas a que el MDyC cuente con un asiento en el Consejo de Administración del Puerto, tal y como entiende Hamed que les correspondería al ser representantes de todos los ceutíes. Una petición en la que insistirán en los próximos días y que considera que no busca otra cosa que impedir su labor fiscalizadora para ocultar a la ciudadanía lo que se ha venido haciendo en la Autoridad Portuaria en los últimos años. Un oscurantismo del que no sólo ha responsabilizado a Vivas sino también a los grupos que sí tienen asiento en el Consejo y que no han sido capaces de poner blanco sobre negro lo que estaba sucediendo en todos estos años.

“Vamos a insistir en que queremos estar presentes en ese Consejo de Administración del Puerto, nos parece muy extraño la situación que se ha vivido en los últimos años; nos parece muy extraño que jamás haya trascendido información de lo que se hace en ese consejo de Administración; que nadie haya hecho una labor de fiscalización propia de dar a conocer a la ciudadanía lo que se hace en el Puerto, a dónde va a parar el dinero de los españoles. Que el señor Vivas nos siga negando presencia en ese Consejo de Administración es tanto como decir: no queremos que se enteren los ceutíes de muchas de las cosas que pasan en ese Consejo de Administración”, ha insistido Hamed.

Junta de Obras del Puerto

Por otra parte, la dimisión de Rodríguez Valero preocupa también al MDyC respecto del futuro que pueda arrojarse ahora sobre las viviendas de la Junta de Obras del Puerto. La formación aboga porque se regularice la situación de los inquilinos y que puedan optar a quedarse con la propiedad de las viviendas, pero esperan que sea a un precio justo para lo que cabe esperar una segunda tasación. Esta resolución ha recordado Hamed permitiría al Puerto ahorrarse una importante partida económica anual dedicada al mantenimiento de unas viviendas que de momento siguen siendo patrimonio de la Autoridad Portuaria.