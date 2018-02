El Puerto redobla su vallado de seguridad y video vigilancia contra intrusos

Unos trabajos de “implementación de medidas de seguridad para segregar los espacios de entrada y salida", medidas de seguridad “anti-intrusos”, presupuestados en torno a los 900.000 euros que, además de las vallas verdes ya visibles desde la avenida Cañonero Dato, elevará el número de cámaras de video vigilancia hasta las 140 con nuevas cámaras térmicas de visión nocturna.

Los trabajos han comenzado ya por el Muelle España, donde se han reforzado el vallado para evitar entradas de polizones y se prolongarán, incluidas las cubiertas de los edificios de las Estación Marítima, por toda el área portuaria. El primer objetivo es preservar la zona destinada a Cruceros, prologando el vallado a lo largo del muelle hasta la zona reservada a pequeñas embarcaciones, la más frecuentada por los migrantes.

Pero la nueva valla no parece impresionar a Abbou, argelino, que se ríe ante la pregunta. "Cada vez más difícil, pero no pasa nada, te pones traje (de neopreno) saltas y ya”, resume entre risas. A su lado su amigo Amine secunda la idea. No son los únicos que se ríen ante el nuevo vallado del Puerto. “No pasa nada”, asegura un grupo de menores sentados en el suelo en la trasera de una cafetería.