El Puerto seguirá sin suministro de agua todo el fin de semana

El resultado de los análisis de muestras de agua que se realizaron el pasado miércoles por parte de los servicios de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma de Ceuta no ha arrojado resultados que permitan restablecer el suministro de agua en los muelles del puerto y así, la Autoridad Portuaria ha anunciado este viernes a última hora de la tarde que durante todo el fin de semana el suministro seguirá cortado. Durante todo el fin de semana y previsiblemente al menos durante el lunes, a pesar de que el miércoles se prometió reanudarlo en horas.

Esos análisis han arrojado valores que superan los mínimos permitidos en contaminantes. Durante este fin de semana seguirán las labores de purga de las tuberías hasta que queden totalmente limpias en el tramo afectado y las analíticas, previstas para el lunes, arrojen resultado negativo en lo que a contaminantes se refiere.

Mientras eso no suceda, los análisis de las muestras no indiquen que las tuberías estén libres de contaminantes y el suministro se pueda ofrecer en condiciones adecuadas de salubridad el servicio no se reanudará, según ha confirmado la Autoridad Portuaria.

Hasta que eso suceda, lo que sí ha hecho el Puerto es tomar medidas para paliar la situación y así ha dispuesto la entrega de agua al tráfico marítimo con las gabarras del servicio de aprovisionamiento y ha puesto a disposición de las concesionarias afectadas el uso de una cisterna.