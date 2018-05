Torrado presenta su dimisión "con la conciencia tranquila"

"Ante las graves acusaciones de las que soy objeto, mi conciencia y la de los míos está tranquila, tengo la fe puesta en la justicia convencido de mi inocencia. Debido a la situación en la que me encuentro, por preservar los intereses de la institución que represento y por el cariño que siento hacia ella, es por lo que he decidido en el día de hoy presentar mi renuncia al cargo que ejerzo y dedicarme en cuerpo y alma a mi defensa y a la de la Autoridad Portuaria de nuestra ciudad de Ceuta ya que no permitiré que éstas se vean dañadas de manera gratuita". Con estas palabras y a través de un comunicado de solo dos párrafos anunciaba su dimisión el hasta hoy presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, cuya cabeza pedían PSOE y MDyC.

Torrado de paso da las gracias "a las personas y entidades que han confiado en mí, y a quienes durante este tiempo me han prestado su apoyo y leal colaboración, y de manera muy especial al personal de la Autoridad Portuaria a la que tanto quiero y debo, a los miembros de los consejos de administración que he tenido el honor de presidir y a toda la comunidad portuaria".

Queda ahora en el aire el nombre del que será su sustituto y cuyo nombramiento y cese corresponde al presidente de la Ciudad, Juan Vivas.