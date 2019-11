Actividad física y hábitos de vida saludables, "esenciales" para prevenir la diabetes

La Consejería de Sanidad se ha sumado un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este jueves bajo el lema ‘La diabetes concierne a cada familia’, lema con el que la Federación Internacional de Diabetes (IFD, en sus siglas en inglés) pretende recalcar la importancia que tiene el entorno tanto en la atención al diabético como, en el caso de los niños, de la detección temprana de la enfermedad.

Así, Sanidad recuerda que muchos padres y madres tienen dificultades para detectar esta grave afección crónica en sus propios hijos. Resulta alarmante que cuatro de cada cinco progenitores tengan problemas para reconocer las señales de advertencia y uno de cada tres no los detectaría en absoluto. Por ello, es fundamental que las familias de las personas con diabetes tengan acceso a programas de educación sobre la diabetes, que la puedan reconocer. Por otra parte, y como alerta la IFD, una de cada dos personas con aún no ha sido diagnosticada de la enfermedad. La detección precoz y el tratamiento son claves para prevenir las complicaciones.

La Ciudad se ha sumado a esta conmemoración iluminando de azul las Murallas Reales y las Merinidas para concienciar sobre la enfermedad y además se ha preparado una actividad, por parte de la Unidad de Trabajo Social de Benzú, de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con la Federación de Fútbol, en la que participarán 35 personas, entre escolares y padres.

Esta actividad, incluida en el programa de intervención comunitaria de la barriada, se desarrollará a partir de las 16.30 horas en la ‘Ciudad del Fútbol’, y consistirá en talleres para fomentar la actividad física, prevenir el sendentarismo y la obesidad en la población infantil y juvenil, seguirá con una visita a las instalaciones y los chavales terminarán practicando un poco de fútbol, para seguir insistiendo en los beneficios de la actividad física. En este sentido, Sanidad recuerda que esta grave enfermedad, en gran parte (la diabetes tipo 2, que representa el 90% de casos) puede prevenirse, adoptando hábitos de vida saludables.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina (hormona que regula el azúcar en la sangre) suficiente, o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. De no tratarse ni controlarse, la diabetes puede generar complicaciones muy graves, como ceguera, amputaciones, insuficiencia renal, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta de prevalencia realizada en Ceuta a instancias del Programa de Diabetes de la Consejería, cifra en unos 7.500 los ceutíes con esta enfermedad, lo que representa un 8 % de la población. No obstante, a estos datos habría que sumar los diabéticos menores de 15 años, los pacientes atendidos en otras instituciones no públicas y aquellas personas no diagnosticadas pero que presentan la enfermedad.

Otros datos reflejados en el estudio de prevalencia indican que en el 16,8 % de los hogares reside al menos una persona con diabetes diagnosticada o que el 77, 2 % de la diabetes diagnosticada en Ceuta es del tipo 2.