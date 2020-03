El miedo es más contagioso que el COVID-19

De la mano de la propagación mundial del coronavirus Covid-19 recorre el mundo también una corriente de ansiedad generalizada a la que debemos también hacer frente. Así lo cree el Colegio Oficial de Psicología de Ceuta que tiene clara la receta: "mantener la calma y estar informados siempre por medios veraces". El COP recomiendan no perder el control porque eso podría causar "más malestar" que la propia enfermedad. "El miedo, aunque no es ningún virus, puede resultar muy contagioso"

"El miedo es una emoción básica, una herramienta para adaptarnos al entorno. Por tanto el miedo, como todas las emociones básicas, no son ni buenas ni malas, depende de si son adaptativas o no, es decir si hay una causa real de la que el miedo nos pueda proteger. Cuando el alcanza niveles excesivos o cuando se presenta ante situaciones que no son peligrosas, el miedo pasa a ser algo negativo". Esta situación, hace que las personas se bloqueen y no sepan gestionar la amenazas con eficacia Ante lo desconocido es normal sentir un cierto grado de temor", explican.

Ante la probabilidad de que surjan bulos y rumores al tratarse de un tema "de alto interés", el COP enumera tres puntos cómo habría que reaccionar para "combatir y gestionar bien el temor a lo desconocido".

Informarse bien

Consultar solamente canales de información oficiales. Recomendamos las páginas web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de la Consejería de Sanidad y también la de la OMS, que cuentan con explicaciones muy claras sobre los bulos que están creándose en torno a esta enfermedad.

Tener cuidado con la información que circula por lasredes sociales.Debemos intentar contrastarla siempre con la que ofrecen las autoridades sanitarias.

No contribuir a la desinformación compartiendo información que no se haya contrastado. Todos podemos combatir la circulación de rumores e informaciones falsas.

Evitar la sobreinformación procurando no estar continuamente hablando y buscando información sobre este tema. Estar permanentemente conectado no nos hará estar mejor informado y puede aumentar los temores innecesariamente.

No llamar a los teléfonos de emergencias simplemente para pedir información. Hay otros canales para informarnos. No debemos

colapsar estos teléfonos.

En relación a losmenores, es importante prestar atención a sus dudas y preocupaciones. No generarles inquietudes si no las tienen, pero responderles a sus preguntas a medida que vayan apareciendo.

Recomendamos seguir su ritmo y responder solo a lo que pregunten, sin sobrecargarles de información si no la piden. Regular el flujo de información y no darles más de la necesaria. Usar explicaciones comprensibles y adaptadas a su nivel y, sobre todo, no mentirles. Ayudarles a comprender mejor y a filtrar las informaciones que reciben por otros canales.

Seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias

Las autoridades sanitarias establecen las medidas más adecuadas para hacer frente a la enfermedad y minimizar los contagios. También nos dicen qué debemos hacer en caso de que

sospechemos que hemos contraído la enfermedad.

Ante la duda de contagio, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. No hacer consultas médicas superfluas y evitar así contribuir a un colapso de los dispositivos asistenciales.

No seguir las recomendaciones de personas o fuentes no autorizadas. Suelen ser ineficaces y, en ocasiones, perjudiciales para tu salud.

Confiar en la ciencia y en la experiencia de nuestro sistema sanitario.

Adoptar medidas razonables

No tomar más precauciones de las necesarias para no alimentar nuestro propio miedo y el de quienes nos rodean, en especial el de

los niños y niñas.

Procurar mantener las rutinas diarias y hacer vida normal en la medida de lo posible. El miedo se controla mucho mejor a través de nuestros comportamientos saludables que a través de las precauciones innecesarias.

Utilizar el sentido del humor. El humor es una emoción que ayuda a mantener controlada la emoción del miedo.

Reconocer las emociones y aceptarlas. Si es necesario, compartirlas con las personas más cercanas.

Por último el COP propone una medidas para el manejo de la ansiedad suscitada por las noticias y la situación generada por la expansión del coronavirus:

1. Mantén la perspectiva: el hecho de que haya una gran cobertura de noticias sobre este tema no significa, necesariamente, que represente una amenaza para ti o tu familia.

2. Conoce los hechos: adopta un enfoque más clínico a la hora de seguir la información sobre el virus puede ser de utilidad. Para ello, es esencial basarse en fuentes creíbles en las que se pueda confiar.

3. Habla con los más pequeños y las más pequeñas: a la hora de hablar con los niños y las niñas sobre la cobertura de noticias sobre el coronavirus, hay que hacerlo con información honesta y apropiada para su edad. Es fundamental recordar que los menores observan los comportamientos y emociones de los adultos en busca de señales sobre cómo manejar sus propios sentimientos.

4. Mantente conectado: conectarse en redes sociales puede fomentar una sensación de normalidad y ofrecer un importante medio para compartir sentimientos y aliviar el estrés.

5. Busca ayuda adicional: es aconsejable que las personas que sienten un nerviosismo abrumador, una tristeza persistente u otras reacciones prolongadas que afecten negativamente a su desempeño laboral o sus relaciones interpersonales, consulten con un profesional de salud mental capacitado y experimentado. Los psicólogos y las psicólogas y otros proveedores apropiados de salud mental pueden ayudar a las personas a lidiar con el estrés extremo. Estos profesionales trabajan con individuos para ayudarlos a encontrar formas constructivas de manejar la adversidad