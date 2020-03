El cardiólogo de la clínica Septem se ofrece a atender de forma telemática las consultas aplazadas

Alberto Giráldez , cardiólogo de la Clínica Septem, ante la situación de confinamiento que atraviesa el país, ha querido buscar una solución a las consultas que han debido de ser aplazadas por la activación del estado de alarma.

El doctor Giráldez anima “a todas estas personas que están preocupadas por no poder ir a la consulta con el cardiólogo” a enviar dudas y preguntas sobre consultas sobre cardiología aplazadas al correo electrónico cardiologogiraldez@gmail.com o a través de la plataforma de la web de Doctoralia. En el perfil del doctor Giráldez. “Me ofrezco para intentar resolver todas las dudas de cardiología que no puedan esperar hasta que se normalice la situación, aunque desgraciadamente ahora es imposible establecer un plazo”. Giráldez aclara que esta iniciativa no tiene ningún fin comercial y que no podrán considerarse actos médicos, en cuanto a la prescripción o a la solicitud de pruebas. “Sin embargo, sí que podré dar consejos o recomendaciones, apoyado en el acceso que desde mi domicilio tengo a la historia de los pacientes (siempre respetando la Ley de Protección de Datos LOPD), que seguro que podrán tranquilizaros a muchos.”

Al resto de pacientes tanto de cardiología como de otras especialidades, les recuerda que hay varias plataformas en internet (Doctoralia o masquemedicos son dos ejemplos) donde pueden consultarse dudas que habitualmente cuentan con la colaboración de muchos especialistas en todo el país.