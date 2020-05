CCOO acusa a Amgevicesa de “despreciar” al Consejo de Salud Laboral por volver al trabajo sin seguridad

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Ceuta muestran en un comunicado su “incredulidad y disconformidad” ante la reapertura del servicio prestado por la empresa pública AMGEVICESA, S.A. conocido como “Zona Azul”.”Nos enteramos por la prensa local, de noticias relacionadas con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores, como la incorporación para la reactivación de la Zona Azul de Ceuta, sin haber participado en sus respectivos órganos de representación y diálogo social, de la empresa AMGEVICESA, sólo nos queda actuar desde el conflicto, la denuncia, la publicidad de los hechos socializando las vergüenzas de la incompetencia y utilizar todos los mecanismos legales para salvaguardar los derechos a la participación y a la seguridad y salud de los trabajadores empleados o adscritos a esta empresa municipal

“Tanto el presidente del consejo de administración como el gerente ha mostrado durante todo el estado de alarma el continuo desprecio al comité de salud convocando, a solicitud de la FSC-CCOO tan solo una reunión formal de este órgano, tan importante en estos tiempos, y pasado mas de un mes desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo”.

“Falta de material de protección desde el inicio de la crisis, traslado de personal sin la debida negociación y en algunos casos sin la debida formación del trabajador/a. Cambios de horarios, de turnos, restricciones en los descansos establecidos por ley, ordenes internas de reutilización de material de protección ante la falta de previsión en la compra de este material etc…. Todo ello sin contar con los agentes sociales y los representantes legales de los trabajadores y que ponen en peligro la salud no solo de estos trabajadores si no también la de la ciudadanía en general”, denuncian, recordando que a a mediados del mes de abril, el presidente del consejo de administración, nos hace llegar el informe de prevención de la empresa contratada para tal menester. “Después de su estudio, concretamente el 27 de abril, la FSC-CCOO de Ceuta envía escrito solicitando la corrección de los errores detectados. Estos errores van desde una mas que notable generalidad en sus argumentos, no indicando a que puestos de trabajo afecta, no indicando líneas de acción con las personas trabajadoras vulnerables, no emitiendo informe de compatibilidad de los destinos creados durante la crisis con una exposición segura, además no ir firmada por un técnico superior en RRLL. Seguimos esperando respuesta a día de hoy”.

"Parece que en esta empresa hay dos formas distales y antagónicas de entender el ordenamiento jurídico laboral, existe un enfoque de rigor para las normas que le benefician económicamente o someten a los trabajadores como bienes de explotación, como instrumentos de producción, acompañadas de sanciones ante el no cumplimiento. Después está el otro enfoque, la otra vara de medir, la que no preocupa no cumplir con lo dispuesto en las normas orgánicas y básicas que regulan los órganos colegiados de representación sindical y de seguridad laboral. En este segundo criterio no se plantean sanciones internas, sólo las que pudieran llegar de la Autoridad Laboral, pero bueno eso se sufraga con dinero público, el de todos.”, lamentan.