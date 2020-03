CCOO insiste en la necesidad de considerar a la Policía Local como colectivo de alto riesgo

Desde la sección sindical de CCOO vuelven a insistir, la consideración de profesión de bajo riesgo en esta pandemia. para el colectivo de la Policía Local.

Desde la sección de CCOO reclaman que se ponga en marcha de forma inmediata medidas de protección eficaces en materia de seguridad y salud en el ejercicio de la actividad policial, que fue calificada como servicio público esencial tras la declaración del estado de alarma. S”in embargo, el derecho a una protección eficaz no se está respetando, al no proveerse, con carácter general, de los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de la arriesgada misión en estos momentos en los que vivimos”, denuncian, señalando que los agentes de Policía Local están especialmente expuestos al contagio del virus por su contacto directo con la ciudadanía. D”e hecho, sin contar a los posibles contagiados en las Fuerzas Armadas, al no poder aportar datos, hay alrededor de 9.000 personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentran afectados o aislados”.

CCOO cree que si no se adopta una rápida solución y aumenta la cifra de contagios y aislamientos entre los agentes (y recemos todos para que no nos toque a Ceuta), podría ponerse en serios apuros la capacidad operativa de la Policía Local. “Por ello, demandamos y exigimos, con carácter inmediato, que se les dote de equipos de protección, que se les provea de test rápidos de detección del COVID-19 y, finalmente, desde el gobierno local, que se organicen los servicios de modo que quede preservado el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad en el ejercicio de la actividad policial, y para asegurar su propia salud y la de la ciudadanía”.