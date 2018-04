La tienda erótica amantis.net ha realizado un estudio sobre las preferencias sexuales de los españoles basándose en más de 300.000 pedidos realizados durante los últimos 13 años. Un minucioso informe por autonomías en el que traza el perfil sexual de cada parte de España y en el que el diagnóstico de Ceuta está claro: Los ceutíes pasan de los juguetes sexuales, prefieren los aceites de masaje… y las bolas chinas.

El veredicto de esta tienda erótica sobre Ceuta es que los ceutíes se saltan las preferencias del resto de los españoles y van a la suya en esto del sexo. Nada de juguetes, prefieren. “Ceuta rompe las normas y se pirra por la cosmética, los productos para el rendimiento sexual y los instrumentos y aceites de masaje. Es la comunidad que proporcionalmente más demanda bolas chinas y productos de rendimiento sexual. Vamos, que se entrenan a saco. No les molan los lubricantes ecológicos”, concluyen.

Al comparar a la ciudad autónoma con sus vecinos inmediatos, comprobamos que los melillenses también van a la suya, aunque allí les vayan emociones, digamos, más fuertes, según el estudio de ventas. “Una de las preferencias en Melilla son los artículos BDSM de azote y la lencería sexy, muy por encima del resto de España. También aman los sumergibles… ¡y al loro! los lubricantes de sabores y de masaje. Y no quieren saber nada de nada sobre porno para mujeres. ¿Se lo harán ellas mismas?”, se pregunta el informe, redactado en un tono informal.

Si saltamos el Estrecho, en Andalucía “están locos por los juguetes sexuales sumergibles y los lubricantes y dildos anales. Y lo que menos piden son zapatos eróticos. Es la comunidad que más demanda anillas con vibración para el pene”, según el balance de productos más solicitados.

La comunidad autónoma española que más juguetes eróticos consume es Madrid, con 12 pedidos por cada 1.000 habitantes. Le siguen País Vasco e Islas Baleares con 6.8 y 6.6 pedidos por la misma proporción de población. En el otro extremo, las menos juguetonas son Extremadura, Ceuta y Melilla y Canarias, que solo realizan 3 y 4 pedidos por cada 1.000 habitantes. La media nacional de pedidos cada 1.000 habitantes es de 6.

Analizado el consumo de juguetes sexuales por comunidad autónoma y la renta per cápita de cada región, se ve claramente una correlación del 71%. Así, Madrid y el País Vasco, son las CCAA con mayor renta per cápita, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y son a su vez las que mayor número de productos eróticos consumen per cápita. Extremadura y Melilla, a la cola en cuanto al PIB, también registran un menor número de pedidos.

En contra de esta tendencia están Cataluña y Navarra, que con una elevada renta per cápita sus ciudadanos se muestran más timoratos en el uso de los juguetes eróticos.