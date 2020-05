La Ciudad aboga por el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública

La mascarilla, como la COVID-19, parece que ha llegado para quedarse. Y mientras no haya vacuna, su uso puede ser vital. Así lo cree ahora el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ya el lunes se sumó a las comunidades autónomas que en el Consejo Interterritorial de Salud abogaron por el uso generalizado de mascarillas en la vía pública y no solo en sitios cerrados o donde no se pueda guardar la distancia de seguridad, como, de momento, recomienda el Ministerio de Sanidad.

A juicio de Guerrero es necesario mantener la “cautela”, mantener las medidas de higiene y distanciamiento social y, sobre todo, usar la mascarilla, “muy importante”, tanto en la vía pública como en espacios cerrados. Una postura que ya han adelantado varias comunidades autónomas, que se decantan por hacer obligatorio su uso y no solo “altamente recomendable”, como sugiere el Ministerio de Sanidad.