La Ciudad esperará que todas autonomías consensúen la vacuna tetravalente para implantarla en Ceuta

La Ciudad está dispuesta a implantar la vacuna tetravalente contra la meningitis pero no lo hará hasta que esté listo el estudio que avale su conveniencia y cuyas conclusiones espera el Consejo Interterritorial de Salud. “Ceuta estará ahí”, ha prometido el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que, no obstante ha recordado que “introducir una nueva vacuna no es tan fácil”.

Ceuta, además, llevará acabo la aplicación de la tetravalente a los mayores de 12 años y dosis de rescate hasta los 18 años, que estarán incluidas ya en el calendario vacunas de Ceuta para 2020, pero para la inclusión dela tetravalente opta por esperar a resultados científicos epidemiológicos y económicos.

Además, insistió el consejero de Sanidad y facultativo de profesión, desde un punto de vista médico, no es tan sencillo. “No es tan fácil hay 12 serogrupos y solo conocemos seis y las bacterias del meningococo van cambiando. La vacuna de la meningitis C se incluyó en 2001 pero hasta 2014 la vacuna sufrió muchos cambios y no se estableció la pauta definitiva hasta 2015

Sin embargo la meningitis B es mucho más reciente y el estudio del patógeno es más complicado, por ahora el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial y el Comité de

Ponencias de Vacunas no la incluye porque no se conocen con exactitud los datos de efectividad, no proporciona protección comunitaria, y hay efectos secundarios”.

Desde MDyC, autores de la propuesta de incluir ya la tetravalente ante la reciente muerte de dos niños por la citada bacteria, recuerdan al consejero que el caso de Ceuta no es el mismo que el resto de España pues aquí se han registrado ya dos muertes con escaso margen de diferencia.