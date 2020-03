El Colegio de Médicos hace un llamamiento a los profesionales sanitarios para crear una bolsa de voluntarios

La Orden SND/232/2020, del 15 de marzo, establece medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y tratar de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por este virus.

El Colegio de Médicos de Ceuta, siguiendo las disposiciones generales del Ministerio de Sanidad, expuestas en el Boletín Oficial del Estado el 15 de marzo, ha habilitado una bolsa de voluntariado médico para posibles refuerzos del personal sanitario ante la crisis que estamos atravesando. Estas medidas contemplan las contrataciones excepcionales de personal facultativo y no facultativo que pueda servir de apoyo en estos momentos.

La falta crónica de médicos en Ceuta puede agravarse ante la posibilidad de que estos enfermen o que tengan que ser puestos en cuarentena o incluso aislados. Por ello, el Colegio de Médicos pide a los profesionales que cumplan con alguno de los requisitos de la mencionada Orden, que se pongan en contacto con su organización para poder crear una bolsa de médicos voluntarios, en caso de que sea necesario reforzar la sanidad ante la amenaza del COVID-19.

Los profesionales que se demandan son los siguientes:

1. Médicos jubilados menores de setenta años

2. Graduados o Licenciados en Medicina que carecen aún del título de especialista para la realización de funciones propias de una especialidad, en los siguientes supuestos:

a) Profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza.

b) Profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la UE que no dispongan del título de especialista, pero que hayan sido evaluados positivamente por el Comité de evaluación o que hayan superado la parte teórica de las pruebas teórico-prácticas reguladas del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril.

3. Estudiantes del grado de Medicina en su último año de formación​

No obstante, cualquier médico no ejerciente o estudiante de medicina, aun no estando incluido en los apartados anteriores, que desee ser incluido en esta bolsa de médicos voluntarios puede ponerse en contacto con el Colegio y darse de alta en la misma, por si la situación lo demandara. El Colegio de Médicos de Ceuta agradece la difusión de esta información y pone a disposición de los interesados varias formas de contacto con el organismo.