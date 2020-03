El Colegio Oficial de Psicólogos elabora un vídeo con consejos para los sanitarios

El Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta ha elaborado un vídeo en el que muchos de estos profesionales van arrojando consejos para los profesionales que están en primera línea de combate contra el virus, los sanitarios.

Así con carácter general, advierten que tras una primera etapa de “shock” en la que la negación es lo que predomina y se asemeja a un momento de duelo, vendrá otra con “conductas normales en una situación como esta”, pero que conllevan “ira hacia nosotros y los demás, enfado, tristeza, culpa y miedo, un miedo que nos puede llevar a una ansiedad, también a pensamientos catastrofistas”.

Por eso le aconsejan que cuando se encuentren con los pacientes asuman como normales estos comportamientos, que “inhabilitan a la persona, no puede expresarse con claridad y podría entrar en estado de pánico, con dolor en el pecho y una angustia difícilmente aguantable”. Un cuadro que advierten los psicólogos a los sanitarios se les puede presentar con facilidad en los centros sanitarios.

“Pero son conductas normales, van desde la ira hasta a culpabilizar a vosotros, a los sanitarios de lo que pueda estar ocurriendo”.

Y ante eso, recomiendan a los sanitarios “empatizar con la persona, haciéndole comprender cómo se siente en este momento, y normalizando sus emociones. NO hay que decirle que no llore, que no se enfade o que no sienta miedo. Hay que facilitar que la persona pueda hablar y expresar su malestar. Es muy importante la escucha activa. La mejor opción es el silencio y mantener el contacto visual”, recomiendan.

“No discutas, ni intentes entrar en razón, no lo va a hacer, no lo va a comprender. Para y dale tiempo para que se calme y si puedas ayudarla a hacerlo, mejor. NO le culpes ni les discursos de moralidad”, recomiendan los psicólogos en el vídeo.

Y otra cuestión importante para los sanitarios, “que desconecten”, que no descuiden el tiempo de ocio y en los descansos, 10 minutos cada dos horas eviten hablar del virus con los compañeros.