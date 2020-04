La COMGECEU desinfecta el Hospital Universitario y los centros de salud

La COMGECEU, en el marco de la Operación Balmis, prosigue con sus trabajos de desinfección de lugares públicos esenciales, en este caso los tres centros de salud pertenecientes al INGESA-Ceuta en el Recinto, Otero y Tarajal y el Hospital Universitario de Ceuta,. Se han encargado de ello los equipos no específicos NBQ (Nuclear, Biológico, Químico) del RAMIX-30, de la ULOG-23, del Tercio-2 y de la USBAD “Teniente Ruíz”, éste último al mando de una teniente de Sanidad Militar, especialidad veterinaria.

El personal, debidamente protegido con los trajes y máscaras, está desinfectando con productos que eliminan al COVID-19. Se utiliza una disolución de lejía al 0,1% para material no sensible y alcohol reducido para material sensible y textil. Los trajes son los EPI del Ejército portando la máscara M6-87 con filtro o mascarillas con protección ocular. Durante estos días también se está procediendo a la descontaminación por parte de estos equipos de diversas instalaciones en los acuartelamientos de la ciudad.