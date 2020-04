Un curado y dos positivos más de COVID19 para un domingo con más altas que nuevos casos

El COVID19 de momento va ganando, pero poco a poco, al menos en Ceuta la situación parece ir remontando y este domingo por la tarde, Ingesa y la Consejería de Sanidad han confirmado una nueva alta a una persona que tenía el virus y dos positivos más. El balance del domingo a pesar de eso es positivo y Ceuta suma 4 curados por dos nuevos positivos.

A pesar de los dos positivos confirmados en la tarde del domingo, el balance del día, por tanto es positivo y los casos activos se reducen respecto al sábado quedándose en 70, uno menos que el sábado. De ellos, 69 permanecen aislados en su domicilio, sólo uno de los enfermos permanece en el hospital, en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total ya hay 21 personas que han superado el virus en la ciudad y sumados a los casos activos y los 4 fallecidos arrojan un total de casos confirmados desde que empezó la pandemia en Ceuta de 95.

El paciente curado este domingo por la tarde se encontraba en observación del clínico de Loma Colmenar desde hace días y a su salida ha querido expresar su gratitud a todos los profesionales que han ayudado a curarle: “Quiero dar mil gracias a todo el personal que me ha atendido con una maravillosa profesionalidad médicos, DUE, Auxiliares, limpiadoras, a todo el equipo de Observación que ha sido espectacular, Laboratorio por su dedicación que no se ve, pero ha estado día a día, en definitiva, a todo el grandísimo personal del Hospital Universitario. Mi más sincero agradecimiento. Sin ellos no hubiera sido posible mi recuperación”.

Ingesa y Sanidad recuerdan que existen unas sencillas medidas de higiene que pueden ayudar a evitar el contagio: lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica con frecuencia; al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo para retener las secreciones respiratorias y utilizar pañuelos desechables.

El número de teléfono gratuito 900 720 692 para que la ciudadanía pueda ponerse en contacto en caso de presentar sintomatología leve o resolver cualquier tipo de duda relacionada con el COVID19 permanece operativo las 24 horas del día. Para síntomas graves siguen operativos como siempre los teléfonos de emergencias 112 y 061.