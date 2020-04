“Los datos no indican que ser alérgico conlleve mayor riesgo de contraer la infección por coronavirus”

P- ¿Qué tiene que hacer una persona alérgica frente al coronavirus?

R- La población alérgica debe seguir las mismas recomendaciones que la población general: extremar las medidas de higiene personal, especialmente el lavado de manos, evitar tocarse la cara, evitar el contacto físico interpersonal y en lo posible la asistencia a lugares concurridos, taparse la boca al estornudar o toser con un pañuelo o el codo, emplear mascarilla si se tienen síntomas de infección respiratoria.

P- ¿Sufren las personas alérgicas mayor riesgo por COVID-19?

R- Los datos que tenemos por el momento no parecen indicar que ser alérgico conlleve mayor riesgo de contraer la infección por coronavirus. El sistema inmunitario de una persona no alérgica funciona como el de una persona no alérgica con respecto a su función de defensa frente a microorganismos.

Las personas asmáticas sí deben tener mayor precaución, dado que cualquier infección respiratoria puede desestabilizar su asma.

P- ¿Deben tomar las personas alérgicas precauciones?

R- Además de las medidas generales indicadas anteriormente, es importante que los pacientes alérgicos cumplan correctamente con el tratamiento prescrito por su alergólogo/a, además de seguir las recomendaciones para minimizar la exposición a los alérgenos responsables de su enfermedad. Ante cualquier duda, deberán ponerse en contacto con su alergólogo/a responsable.

P- ¿Cómo se pueden diferenciar los síntomas de la alergia del COVID-19?

R- La infección por Covid-19 presenta algunas características similares a las de los procesos alérgicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que por lo general los síntomas alérgicos responden rápidamente al tratamiento con antihistamínicos en el caso de rinoconjuntivitis o broncodilatador de rescate en el caso de asma. Además, la alergia no suele cursar con fiebre.

P- ¿Cómo afecta el confinamiento a la exposición de alérgenos?

R- Debemos diferenciar entre alérgenos de interior de exterior.

En el caso de alérgenos de interior (ácaros del polvo doméstico, epitelios de mascotas), los pacientes pasan más tiempo expuestos a dichos alérgenos, por lo que los síntomas se pueden intensificar con el confinamiento. En este caso es importante en la medida de lo posible cumplir con las recomendaciones para minimizar dicha exposición y realizar el tratamiento prescrito.

En el caso de alérgenos de exterior (fundamentalmente pólenes), los pacientes van a notar una mejoría de los síntomas al permanecer más tiempo en casa. Aun así, es importante mantener las medidas de evitación de alérgenos, cómo, por ejemplo, no ventilar el domicilio entre las 12 y las 17 horas. Las restricciones de movilidad y la consiguiente reducción en los niveles de contaminación ambiental también contribuirán a que los pólenes sean menos alergénicos que en temporadas anteriores.

P- En el caso de los asmáticos, ¿es más perjudicial?

R- Ser asmático conlleva que las vías respiratorias sean más susceptibles a las infecciones respiratorias por virus, dado que estas infecciones suelen generar mayor inflamación bronquial en una persona asmática que en una no asmática, induciendo hiperreactividad bronquial y mayor riesgo de crisis de asma.

P- ¿Qué medidas deben tomar las personas con asma?

R- ¿En el contexto de esta alerta sanitaria debemos ser más insistentes de lo habitual en el cumplimiento correcto del tratamiento por parte del paciente asmático? Además, el paciente asmático debe ser más vigilante y disciplinado con las medidas generales de prevención del contagio por coronavirus, indicadas anteriormente.

P- Desde el servicio de alergología, ¿cómo estás viviendo esta situación?

R- Durante esta situación de alerta sanitaria estamos intentando mantener la atención a nuestros pacientes en la medida de lo posible, por ejemplo, a través de revisiones telefónicas. Esto es especialmente importante en esta época del año, en la que muchos de nuestros pacientes experimentan empeoramiento de los síntomas, y debemos mantener sus tratamientos actualizados para evitar descompensaciones de la enfermedad. En la Unidad de Alergología del Hospital seguimos a disposición de nuestros pacientes para atender cualquier incidencia, solicitud o duda que tengan sobre su enfermedad alérgica.