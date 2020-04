La Delegación asegura que sus mascarillas quirúrgicas se pueden lavar y reutilizar

La Delegación del Gobierno ha asegurado este sábado que, según las indicaciones de las autoridades sanitarias del INGESA, las cerca de 20.000 mascarillas quirúrgicas que empezó a distribuir el jueves entre la ciudadanía para su uso en espacios públicos donde sea difícil mantener la distancia de seguridad de al menos un metro con otras personas "se pueden lavar y reutilizar".

Fuentes de la institución de la Plaza de los Reyes han detallado a Ceutaldia.com que las recomendaciones con esas unidades pasan por lavarlas "a 70 grados o más" en lavadora y, posteriormente, frotarlas con alguna solución hidrooalcohólica para poder seguir utilizándolas.

Según los Colegios Oficiales de Farmacéuticos o la Organización Mundial de la Salud (OMS) , sin embargo, las mascarillas quirúrgicas solamente "evitan la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona que la lleva puesta" y son "desechables".

Las mascarillas quirúrgicas, tal y como señala el Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR), están formadas por tres capas: la externa impermeable (normalmente azul o verde), la intermedia (con filtro antibacteriano) y la interna (para absorber la humedad). Es necesario ajustarla lo más pegada posible a la cara.

"En principio, no se debería [lavarlas], porque la mayoría de mascarillas son desechables. Lo que pasa es que ante la escasez en ciertos ámbitos sí que se están lavando y desinfectando. No obstante, lo ideal, sobre todo en el caso de las quirúrgicas (que son las que usa la población para no contagiar a los demás), debería ser que se usen sólo una vez", ha advertido el miembro del comité científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (@Icomem_Oficial), Jaime Barrio.