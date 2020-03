Los empresarios aplauden las medidas impuestas por Sanidad

sanidad

Sanidad "no va a cerrar ni puede hacerlo" los templos de Ceuta. Pero sí pide alos fieles que no acudan los templos, en especial los colectivos vulnerables. Sanidad elabora recomendaciones sobre el uso de templos y lugares de culto durante la crisis del coronavirus. Los vicepresidentes de la Ciudad han mantenido reuniones ayer y hoy con los responsables de las entidades para que apliquen estas directrices en los espacios de oración. Se ha pedido a los fieles que no acudan a templos y mezquitas, especialmente si se trata de colectivos vulnerables